Serial o Harrym Potterze zadebiutuje na platformie HBO Max, także w krajach takich jak Turcja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy, które dopiero wprowadzą serwis na swoich rynkach.

Nowi aktorzy w obsadzie serialowego "Harry'ego Pottera"

Do obsady serialu z uniwersum Harry'ego Pottera dołączyli w czerwcu:

Reklama

Katherine Parkinson jako Molly Weasley

jako Molly Weasley Członkowie rodziny Malfoy – Lox Pratt jako Draco Malfoy i Johnny Flynn jako Lucius Malfoy

jako Draco Malfoy i jako Lucius Malfoy uczniowie Hogwartu – Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil oraz Sienna Moosah jako Lavender Brown

jako Seamus Finnigan, jako Parvati Patil oraz jako Lavender Brown Bel Powley jako Petunia Dursley i Daniel Rigby jako Vernon Dursley

jako Petunia Dursley i jako Vernon Dursley Bertie Carvel jako Cornelius Fudge

Kto zagra Harry'ego Pottera, Hermionę Granger i Rona Weasleya?

Pod koniec maja HBO ujawniło nazwiska odtwórców głównych ról w nowym serialu z uniwersum Harry'ego Pottera. W postać głównego bohatera wcieli się debiutujący na ekranie Dominic McLaughlin, Hermionę Granger zagra Arabella Stanton, a Alastair Stout zostanie nowym Ronem Weasleyem.

Po niezwykłych poszukiwaniach prowadzonych przez reżyserki castingu Lucy Bevan i Emily Brockmann, z radością ogłaszamy, że znaleźliśmy naszego Harry’ego, Hermionę i Rona. Talent tej trójki wyjątkowych aktorów jest zachwycający i nie możemy się doczekać, aż świat zobaczy ich wspólną magię na ekranie. Chcielibyśmy podziękować dziesiątkom tysięcy dzieci, które wzięły udział w przesłuchaniach. To była prawdziwa przyjemność odkrywać tak wiele młodych talentów - powiedzieli Francesca Gardiner, showrunnerka, producentka wykonawcza, oraz Mark Mylod, reżyser wybranych odcinków i producent wykonawczy

Kto jeszcze wystąpi w serialu o Harrym Potterze?

W kwietniu do obsady nowej produkcji z uniwersum Harry'ego Pottera oficjalnie dołączyli zdobywca sześciu nagród Emmy, dwóch nagród Tony oraz nominowany do nagrody BAFTA i do Oscara – John Lithgow jako Albus Dumbledore.

W roli Minervy McGonagall zobaczymy laureatkę nagrody Tony i Złotego Globu – Janet McTeer.

Reklama

Nominowany do nagrody BAFTA Paapa Essiedu wcieli się w postać Severusa Snape'a.

Jako Rubeusa Hagrida zobaczymy Nicka Frosta.

W serialu zagrają także Luke Thallon (Quirinus Quirrell) i pięciokrotny zdobywca nagrody BAFTA Paul Whitehouse jako Argus Filch.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że do obsady naszego serialu dołączyli John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon oraz Paul Whitehouse, którzy zagrają role Dumbledora, McGonagall, Snape’a, Hagrida, Quirrella i Filcha – powiedziała Francesca Gardiner, showrunnerka i producentka wykonawcza.

Mamy na pokładzie niesamowite talenty i już nie możemy się doczekać jak aktorzy tchną nowe życie w uwielbiane przez widzów postaci – powiedział Mark Mylod, reżyser wielu odcinków i producent wykonawczy serii.

Kto stoi za serialem o Harrym Potterze?

Twórczynią i producentką wykonawczą serialu jest Francesca Gardiner. Producentem wykonawczym i reżyserem wielu odcinków jest Mark Mylod we współpracy z Brontë Film, TV oraz Warner Bros. Television. Producentami wykonawczymi serii są także J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts z ramienia Brontë Film oraz David Heyman – Heyday Films.

Producenci zapewniają, że "serial będzie wierną adaptacją ukochanych przez widzów książek o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling, która została jednocześnie producentką wykonawczą serii. Nowa produkcja z fantastyczną obsadą ma za zadanie wprowadzić w świat Harry'ego Pottera kolejne pokolenie fanów. Każdy sezon będzie bogaty w szczegóły z magicznego świata i w odmieniony sposób pokaże niesamowite przygody uwielbianych na całym świecie bohaterów".

"Kultowe filmy o Harrym Potterze będą nadal ważną częścią oferty programowej serwisu Max na całym świecie" – czytamy w informacji prasowej.

Wystawa o Harrym Potterze w Polsce

Na wszystkich polskich fanów Harry'ego Pottera czeka nie lada gratka. Wystarczy wybrać się na niesamowitą wystawę do Alvernia Planet między Krakowem a Katowicami.

"Harry Potter: The Exhibition" to – jak zapewniają organizatorzy – "wystawa objazdowa nie z tego świata". Celebruje kultowe momenty, postacie, scenerie i stworzenia z serii filmów "Harry Potter", "Fantastyczne Zwierzęta" oraz uniwersum Harry'ego Pottera. Na wystawie odwiedzający będą mogli sprawdzić swoje umiejętności Quidditcha, stworzyć eliksir, zasadzić mandragorę, zdobyć punkty swojego domu w Hogwarcie i wiele, wiele więcej. Jednocześnie praktykowana będzie magia kreacji filmów zza kulis. Wystawa obfituje w niezwykłe atrakcje zapewniające niezapomniane doświadczenia nie tylko dla najwierniejszych fanów, ale także tych, którzy dopiero zamierzają odkryć moce magiczne.

Uczestnicy przeniesieni zostaną do magicznych krain, które upamiętniają wiele niezapomnianych chwil wspominanych przez fanów i widzów od ponad dwóch dekad. Praktycy magii otrzymają możliwość zobaczenia scenerii z bliska, od oryginalnych kostiumów po rekwizyty. Jednocześnie wyruszą we własną podróż przez innowacyjne, budzące podziw i magiczne scenerie wykorzystując zaklęcia wzornictwa i dorobek technologiczny. Podczas odkrywania kolejnych światów, interakcje uczestników będą rejestrowane przy użyciu opasek RFID, co zapewni wyjątkowe doświadczenia spersonalizowane specjalnie dla odwiedzającego.

Ta ustanawiająca rekordy wystawa została zaprojektowana przez Warner Bros. Discovery Global Experiences we współpracy z Imagine i Eventim Live. Od swojej premiery w 2022 roku w Instytucie Franklina w Filadelfii zobaczyło ją miliony fanów z całego świata.