Serial "Stuart Fails to Save the Universe", którego polski tytuł zapewne poznamy później – chyba że platforma zdecyduje się pozostać przy oryginalnym – został zamówiony przez HBO Max.

O czym będzie serial?

Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom psuje urządzenie zbudowane przez Sheldona i Leonarda, przypadkowo powodując apokalipsę w multiwersum. Musi naprawić swoje błędy i przywrócić rzeczywistość. Stuartowi w tym zadaniu pomaga jego dziewczyna Denise, przyjaciel geolog Bert oraz fizyk kwantowy, wszechobecny wrzód na tyłku, Barry Kripke. Po drodze spotykają alternatywne wersje postaci, które znamy i kochamy z "Teorii wielkiego podrywu". Jak sugeruje tytuł, sprawy nie idą dobrze.

Kto wystąpi w serialu?

W serialu w rolach głównych występują Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) i John Ross Bowie (Barry).

Kto stoi za serialem?

Serial, wyprodukowany przez Chuck Lorre Productions we współpracy z Warner Bros. Television, jest produkowany przez Chucka Lorre’a, Zaka Penna i Billa Prady’ego.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy kontynuować dziedzictwo "Teorii wielkiego podrywu". Podobnie jak w przypadku serialu oryginalnego, ten nowy rozdział nie byłby możliwy bez wizji i błyskotliwości Chucka Lorre’a i Billa Prady’ego, a także Zaka Penna, który wniósł świeże spojrzenie i charakterystyczny głos do i tak już wyjątkowego zespołu kreatywnego – mówi Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i HBO Max Content

Chciałem zrobić coś radykalnego, co wyprowadziłoby mnie z mojej strefy komfortu. Coś, co bohaterowie "Teorii wielkiego podrywu" by pokochali, znienawidzili i o co by się kłócili – tak Chuck Lorre uzasadnia decyzję, by nowy projekt był serialem SF.

Byłem w najbardziej odległych zakątkach amazońskiego lasu deszczowego, kiedy przyleciał gołąb pocztowy z wiadomością od Chucka Lorre’a z pytaniem, czy chciałbym pomóc w stworzeniu serialu, który oglądaliby bohaterowie "Teorii wielkiego podrywu". Nie mogłem się oprzeć temu pomysłowi, więc spakowałem swoją jurtę i przyleciałem następnym sterowcem. W tym samym czasie Chuck wysłał ekspedycję, aby zlokalizować Billa Prady’ego, który został zamrożony z tarczą na piersi w bloku arktycznego lodu. Zebraliśmy ekipę i zaczęliśmy kręcić ten szalony serial, który żyje w świecie stworzonym przez Chucka i Billa. Nie mógłbym być bardziej zaszczycony współpracą z tymi niesamowitymi ludźmi – opowiada w swoim żartobliwym stylu Zak Penn.

Proces pisania tego serialu z Chuckiem i Zakiem był cholernie zabawny i jestem pewien, że ta radość będzie widoczna na ekranie. Umieszczenie postaci, które pokochaliśmy z "Teorii wielkiego podrywu" w złożonej historii science fiction z mitologią, którą kochają te postacie, przy jednoczesnym zachowaniu elementów komediowych, jest niesamowicie satysfakcjonujące – wyznaje Bill Prady.

Chuck i Bill dali nam jedną z najtrwalszych komedii naszych czasów, "Teorię wielkiego podrywu", i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć kontynuację tego uniwersum w nowym serialu. Z pomocą Zaka, mistrzowskiego gawędziarza, ta kolejna iteracja obiecuje uchwycić istotę tego, co fani kochali w oryginalnej serii, ale z zupełnie świeżym spojrzeniem. Dziękujemy naszym partnerom HBO Max za dołączenie do nas w tej kolejnej przygodzie – kwituje Channing Dungey, prezes i dyrektor generalny Warner Bros. Television Group i WBD US Networks.