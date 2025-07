Premiera pierwszego odcinka serialu "Blizna" na podstawie powieści Juana Gómeza-Jurado nastąpi już 19 lipca 2025 roku na platformie streamingowej CANAL+ online.

"Hit, o którym będzie głośno"

Twórcy opisują serial jako połączenie wypełnionego akcją i emocjami kina w stylu "Nikity" z historią coming-of-age i brutalnego "chrztu w ogniu" w stylu "Hanny".

Serial, zaczynając od samej historii, poprzez intrygującą mieszankę południowych i wschodnich klimatów, nietypowe i dalekie od stereotypów spojrzenie na Hiszpanię, production value i udział scenarzystów kultowego "Domu z papieru", zapowiada się na hit, o którym będzie głośno. A polskie akcenty w serialu będą stanowić dodatkową wartość dla naszego widza– komentuje Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych w CANAL+ Polska.

Hiszpańskojęzyczny debiut Macieja Stuhra

Główne role zagrali Milena Radulovic ("Otchłań") i Juanlu González ("Valeria"). W obsadzie pojawia się również Maciej Stuhr ("Belfer"), dla którego rola stanowi debiut w hiszpańskojęzycznej produkcji.

Za scenariusz odpowiadają Pablo Roa i Fernando Sancristóbal ("Dom z papieru", "Top Boy"). Reżyserem całości jest Miguel Ángel Vivas ("Dom z papieru", "Życie bez pozwolenia"), a producentem César Benítez z Plano a Plano ("Top Boy", "Valeria") i Dopamine, z udziałem CANAL+ Polska, Asacha Media Group i Adrenalin.

"Wyznacza nowy standard dla thrillerów"

"Blizna" to książka, która zdaniem "USA Today" "wyznacza nowy standard dla thrillerów".

W 2023 roku nakładem Wydawnictwa SQN ukazała się w Polsce bestsellerowa trylogia kryminalna Juana Gómeza-Jurado z serii o Antonii Scott: "Reina Roja. Czerwona Królowa", "Loba Negra. Czarna Wilczyca" i "Rey Blanco. Biały Król".

Z kolei wydana na początku 2024 roku ku "Blizna" jest prequelem trylogii, w którym główną bohaterką jest Irina, postać z książki "Loba Negra. Czarna wilczyca". Bohaterkę poznajemy oczami Simona Saxa, który, jak głosi opis wydawcy, "jest młody, inteligentny, a jeśli sprzeda swój niesamowity algorytm międzynarodowej korporacji, zostanie także miliarderem. A mimo to czuje się samotny. Jego sukces kontrastuje z całkowitym brakiem zdolności towarzyskich"

"Aż pewnego dnia pokonuje swoje uprzedzenia, wchodzi na portal randkowy i szaleńczo, z pasją i niedoświadczeniem nastolatka, zakochuje się w Irinie, pomimo tysięcy dzielących ich kilometrów. Ona jednak skrywa mroczny sekret… Kim jest ta dziewczyna? Czy to naprawdę przypadek, że trafiła do jego życia? Jaka tragiczna historia kryje się za blizną na jej policzku? Co jest prawdą, a co misternie opracowanym kłamstwem?".

W serialu "Blizna" po tym, jak dziewięcioletnia Irina cudem przeżyła brutalny zamach na swoją rodzinę, opuszcza Ukrainę i udaje się na rozpalone słońcem południe Hiszpanii. Jej celem jest zemsta na wschodnioeuropejskiej mafii działającej w Marbelli — organizacji odpowiedzialnej za śmierć jej rodziców i porwanie siostry. Dzięki intensywnemu szkoleniu pod okiem byłego sierżanta armii Irina staje się wytrawną wojowniczką, gotową wykorzystać wszystkie nabyte umiejętności, by wyrównać rachunki. Niespodziewanie na jej drodze staje Simón, utalentowany programista, którego przeszłość również nie pozwala mu o sobie zapomnieć.