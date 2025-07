Pasmo "Klasyka kryminału" będzie emitowane w każdą środę o godz. 21:00 na antenie BBC First.

"Sherlock Holmes"

Nowe pasmo zainauguruje opowieść o prawdopodobnie najsłynniejszym detektywie wszech czasów: Sherlocku Holmesie. Już w środę, 2 lipca, przeniesiemy się na Baker Street z czasów wiktoriańskich, pośród dorożek, meloników i surdutów. Jest 1895 rok, a przed Sherlockiem Holmesem (Benedict Cumberbatch) staje posępna tajemnica "upiornej panny młodej". Rządny zemsty duch pani Ricoletti, która na oczach przechodniów rzekomo popełniła samobójstwo, uporczywie krąży po ulicach Londynu polując na niewiernych mężów. Holmes i Watson (znany z "Hobbita", "To właśnie miłość" i "Policjanta" Martin Freeman) muszą użyć swoich nieprzeciętnych umiejętności, by pokonać wroga z zaświatów. Czy odkryją tajemnicę upiornej panny młodej?

"Komisarz Maigret"

Po Sherlocku Holmesie przyjdzie kolej na działającego w Paryżu lat 50. XX wieku komisarza Julesa Maigreta (w tej roli Rowan Atkinson, czyli słynny Jaś Fasola oraz Czarna Żmija). Detektyw stworzony przez belgijskiego pisarza Georgesa Simenona w pierwszym sezonie serialu poszukuje m.in. seryjnego mordercy, którego ofiarami są kobiety o tym samym kolorze włosów, brutalnego gangu, napadającego na zamożne posiadłości oraz zabójcy handlarza diamentów. Nie boi się angażować w trzymające w napięciu dochodzenia oraz sprawy elektryzujące lokalną społeczność. Począwszy od 9 lipca, BBC First pokaże oba sezony tej produkcji.

"Zbrodnie w Prowansji"

"Zbrodnie w Prowansji" to z kolei część nowego kanonu klasyki kryminału – serial oparty jest na współczesnych książkach M.L. Longworth i śledzi losy Antoine'a Verlaque'a (Roger Allam, wielokrotnie nagradzany brytyjski aktor teatralny, znany m.in. z "Gry o tron"), sędziego śledczego w Aix-en-Provence. Wraz ze swoją partnerką Marine Bonnet (Nancy Carroll, "The Crown") bada on morderstwa, tajemnice i mroczną stronę swojej małej ojczyzny. Ich wysiłki wspomaga Hélène (Keala Settle, "Wicked"), detektywka i zaufana przyjaciółka Antoine'a. Serial będzie można oglądać w BBC First od 6 sierpnia.

Rozpiska premier

Kolejne produkcje stanowiące część pasma "Klasyka kryminału" będą emitowane w każdą środę o godz. 21:00, co tydzień przez całe wakacje. W środę, 2 lipca wyemitowany zostanie "Sherlock i upiorna panna młoda". 9 lipca zacznie się emisja obu sezonów "Komisarza Maigreta", a od 6 sierpnia – "Zbrodni w Prowansji".