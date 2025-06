Na platformie Disney+ dostępnych jest już 10 z zaplanowanych 21 odcinków serialu "Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział". Wiadomo już też, że serial powróci z drugim sezonem!

O czym jest serial?

W serialu "Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział" dorosły już Justin Russo porzucił życie czarodzieja i wybrał zwyczajne, śmiertelne życie u boku swojej rodziny: żony Giady oraz dzieci – Romana i Milo. Kiedy pewnego dnia jego siostra Alex przyprowadza do domu nastoletnią Billie, która potrzebuje pomocy w okiełznaniu swoich mocy, Justin staje przed nie lada wyzwaniem – musi odświeżyć swoje magiczne moce, by zostać mentorem dziewczyny, pogodzić to z codziennymi obowiązkami męża i ojca oraz chronić przyszłość świata czarodziejów.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują David Henrie (Justin Russo), Janice LeAnn Brown (Billie), Alkaio Thiele (Roman Russo), Max Matenko (Milo Russo), Taylor Cora (Winter) oraz Mimi Gianopulos (Giada Russo). Gościnnie pojawiają się także Selena Gomez (Alex Russo), Maria Canals-Barrera (Theresa Russo) i David DeLuise (Jerry Russo).

Kto stoi za serialem?

Autorami scenariusza oraz producentami wykonawczymi są Jed Elinoff i Scott Thomas. Funkcję producentów wykonawczych pełnią również Gary Marsh, Jonas Agin, Selena Gomez i David Henrie. Głównym reżyserem został Andy Fickman, który wyreżyserował m.in. odcinek pilotażowy i również pełni rolę producenta wykonawczego. Reżyserkami wybranych odcinków zostały także Raven-Symoné ("Raven na chacie"), odpowiedzialna za jeden odcinek, oraz Danielle Fishel ("Chłopiec poznaje świat", "Dziewczyna poznaje świat"), która wyreżyserowała dwa odcinki.

Oryginalny serial "Czarodzieje z Waverly Place", emitowany przez cztery sezony w latach 2007-2012, stworzył Todd Greenwald.