"Nie karmić dzieci”, głośny postapokaliptyczny horror w reżyserii Destry Allyn Spielberg, córki Stevena Spielberga, niespodziewanie pojawił się na polskiej platformie streamingowej. To zaskakująca premiera, o której nic wcześniej nie było wiadomo. Zaskoczenie jest tym większe, że dopiero dziś film ukazuje się na amerykańskim rynku, a inne kraje poczekają na niego minimum do lipca. Gdzie Polacy mogą go oglądać?