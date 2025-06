Szacuje się, że premiera 26. filmu o Jamesie Bondzie nastąpi w 2027 roku.

Kto reżyserem nowego "Bonda"?

Amazon MGM Studios właśnie ujawniło, że najnowszy film o Jamesie Bondzie wyreżyseruje Denis Villeneuve, niezwykle ceniony twórca kinowych megahitów, jak dwie części "Diuny", "Blade Runner 2049", "Sicario" czy "Nowy początek".

Niektóre z moich najwcześniejszych wspomnień odnośnie chodzenia do kina są związane z 007. Dorastałem, oglądając filmy o Jamesie Bondzie z moim ojcem, od czasu "Dr No" z Seanem Connerym. Jestem zagorzałym fanem Bonda. Dla mnie to święte terytorium – oświadczył Villeneuve. Zamierzam uczcić tradycję i otworzyć drogę dla wielu nowych misji. To ogromna odpowiedzialność, ale także niesamowicie dla mnie ekscytująca – i wielki zaszczyt – dodał reżyser.

Mike Hopkins, szef Prime Video i Amazon MGM Studios, dodał: Jesteśmy zaszczyceni, że Denis zgodził się wyreżyserować kolejny rozdział "Jamesa Bonda". Jest mistrzem kina, którego filmografia mówi sama za siebie. Od "Blada Runnera 2049” przez "Nowy początek" po filmy z serii "Diuna" dostarczył fascynujące światy, dynamiczne efekty wizualne, złożone postaci i – co najważniejsze – wciągające opowieści, których widzowie na całym świecie pragną doświadczyć w kinach. James Bond jest w rękach jednego z największych współczesnych filmowców i nie możemy się doczekać, aby rozpocząć kolejną przygodę 007.

Denis Villeneuve kochał filmy o Jamesie Bondzie, odkąd był małym chłopcem. Zawsze marzył o zrobieniu takiego filmu, a teraz jest to również nasze marzenie. Mamy szczęście, że jesteśmy w rękach tego niezwykłego filmowca – oświadczyli David Heyman i Amy Pascal.

Co wiemy o nowym "Bondzie"?

Nowy film ma być rebootem serii, a zarazem drugim rebootem od czasów "Casino Royale" z 2006 roku i pierwszym filmem o Bondzie wyprodukowanym przez Heyman Films i Pascal Pictures pod nadzorem Davida Heymana i Amy Pascal.

W lutym 2025 roku Amazon przejął prawa do serii od EON Productions oraz legendarnych producentów Michaela G. Wilsona i Barbary Broccoli, którzy stali za sterami cyklu od dekad.

Następca Daniela Craiga, który odtwarzał Bonda przez 15 lat, od "Casino Royale" do "Nie czas umierać" z 2021 roku, nie jest jeszcze wybrany. Długo plotkowało się, że nowym agentem 007 będzie Idris Elba, jednak obecnie na giełdzie nazwisk pozostają Henry Cavill, James Norton, Aaron Taylor-Johnson i Harris Dickinson. Z nieoficjalnych przecieków wiadomo, że może to być także zupełnie nieznany aktor, który zwiąże się z serią na lata – stąd spekuluje się, że producenci szukają najmłodszego ze wszystkich dotychczasowych odtwórców postaci Jamesa Bonda.

Obietnica "kontynuacji nieskazitelnej spuścizny"

Do każdej decyzji kreatywnej dotyczącej Jamesa Bonda podchodzimy z ogromną odpowiedzialnością, wiedząc, jak mistrzowsko te postać prowadzili Barbara Broccoli i Michael G. Wilson – mówi Courtenay Valenti, Head of Film w Amazon MGM Studios.

Amy Pascal i David Heyman należą do elitarnej grupy producentów, którzy stworzyli i zarządzali największymi filmowymi franczyzami, osiągając zarówno sukces kasowy i zdobywając uznanie krytyków. Są jednymi z najbardziej doświadczonych i cenionych producentów w branży filmowej. Cieszymy się ogromnie, że możemy z nimi współpracować przy nowym rozdziale Jamesa Bonda, tym samym dostarczając widzom na całym świecie historię, która będzie kontynuować nieskazitelną spuściznę tej kultowej i uwielbianej postaci– dodaje Valenti.

James Bond to jedna z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina – przyznają z kolei Amy Pascal i David Heyman. Czujemy się zaszczyceni, że możemy podążać śladami Barbary Broccoli i Michaela Wilsona, którzy stworzyli tak wiele niezwykłych filmów. To dla nas wielkie wyróżnienie, że możemy utrzymać ducha Bonda przy życiu, gdy wyrusza on w swoją kolejną przygodę.

Kim jest Denis Villeneuve?

Denis Villeneuve to niezwykle ceniony, nominowany do Oscara francusko-kanadyjski filmowiec, który ostatnio wyreżyserował przynoszące miliardowe dochody "Diunę" i "Diunę: Część 2" dla Warner Bros.; trzecia część, "Diuna: Mesjasz", jest w fazie przedprodukcyjnej i ma się ukazać w 2026 roku. Dzięki serii "Diuna" i "Blade Runner 2049" Villeneuve udowodnił, że jak mało kto zdolny potrafi odświeżać i radzić sobie z kultowymi franczyzami. Ale reżyser słynie zarazem z wielce oryginalnych historii, w tym autorskiej adaptacji "Nowego początku", "Sicario", "Labiryntu", "Wroga" i "Pogorzeliska", od którego zaczęła się jego światowa kariera.

Kim jest Amy Pascal?

Nowy film o Bondzie to kolejny projekt Pascal dla Amazon MGM Studios. Obecnie pracuje nad postprodukcją filmu "Project Hail Mary" w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera z Ryanem Goslingiem w roli głównej, którego premiera zaplanowana jest na 20 marca 2026 roku. Wcześniej dla Amazon MGM wyprodukowała głośny film "Challengers" w reżyserii Luki Guadagnino, z Zendayą w roli głównej. Wspólnie z Lordem i Millerem produkuje także nadchodzący serial "Spider-Noir" dla MGM+ i Prime Video, w którym wystąpi Nicolas Cage. Wśród nadchodzących projektów Pascal znajdują się również produkcje dwóch filmów dla Netflixa – widowiska "Narnia" wspólnie z Markiem Gordonem w reżyserii Grety Garwig oraz filmu "Jay Kelly" Noaha Baumbacha z George’em Clooneyem i Adamem Sandlerem, nad którym pracuje razem z Davidem Heymanem.

Amy Pascal jest najbardziej znana z pracy nad franczyzą "Spider-Man". Była producentką trzech ostatnich filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem, a produkcja czwartego filmu, w reżyserii Destina Daniela Crettona, ma się rozpocząć tego lata. Wyprodukowała także kultowe już filmy z serii "Spider-Verse", a obecnie trwają prace nad trzecią częścią tej niezwykłej animacji – "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse".

Kim jest David Heyman?

David Heyman był producentem wszystkich ośmiu filmów na podstawie książek J.K. Rowling o Harrym Potterze, a także trzech filmów z serii "Fantastyczne zwierzęta". Wśród jego innych produkcji znajdują się również m.in. "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem i Margot Robbie, "Historia małżeńska" Noaha Baumbacha ze Scarlett Johansson, Adamem Driverem i Laurą Dern, "Grawitacja" Alfonsa Cuaróna z Sandrą Bullock i George'em Clooneyem, megahit "Barbie" Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem oraz "Paddington", "Paddington 2" i "Wonka" w reżyserii Paula Kinga z Timothée Chalametem.

Obecnie Heyman pracuje nad produkcją serialu telewizyjnego o Harrym Potterze, który jest w fazie przedprodukcyjnej oraz nad postprodukcją filmu "Klara i Słońce" Taiki Waititiego na podstawie powieści Kazuo Ishiguro, z Jenną Ortegą i Amy Adams w rolach głównych. Wspólnie z Amy Pascal produkuje także wspomniany już film "Jay Kelly".