Na czołowej polskiej platformie streamingowej zadebiutował dziś nowy serial oryginalny Marvel Television, który zaprasza do bliższego poznania nowej superbohaterki – genialnej wynalazczyni Riri Williams. "Ironheart" to pełna akcji opowieść SF o starciu technologii z magią i poszukiwaniu własnej tożsamości. Co ciekawe, w serwisie pojawiły się od razu trzy odcinki. Gdzie można je oglądać?