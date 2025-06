Premiera filmu "Teściowie 3" zaplanowana została na 12 września 2025 roku.

Jak obejrzeć film wcześniej?

Jednak już ponad dwa miesiące przed dystrybucją w kinach, odbędzie się festiwalowa premiera komedii "Teściowie 3". Stanie się to podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST, który potrwa od 28 czerwca do 4 lipca 2025 roku.

"Teściów 3" będzie można obejrzeć w środę 2 lipca o godz. 18.00 w Centrum Festiwalowym w CKK Jordanki. Co więcej, po projekcji filmu z widzami spotkają się jego twórcy: Maja Ostaszewska, Anna Bartenbach i Wojciech Mecwaldowski.

Co się wydarzy w trzeciej części?

W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie", który zdążył już zyskać status dzieła kultowego, ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji.

To film, który znów pokaże, że w rodzinnych relacjach nic nie jest oczywiste, a każda uroczystość może w ułamku sekundy przerodzić się w bezwzględną i często absurdalną wojnę. W tej części zdejmuję z bohaterów kolejne maski, dzięki czemu widzowie poznają ich od nowej strony. Ponownie staramy się nie oceniać a zrozumieć. Wbijane wzajemnie szpilki są ostrzejsze, bo nasi bohaterowie mają teraz jeszcze więcej do stracenia – i więcej do zyskania! A to wszystko mam nadzieję, przyniesie widzom jeszcze więcej wzruszeń i śmiechu – mówi reżyser Kuba Michalczuk.

Kto występuje w trzeciej części?

W produkcji bierze udział gwiazdorska obsada: Izabela Kuna jako Wanda, Adam Woronowicz jako Tadeusz, Maja Ostaszewska jako Małgorzata. Powraca Marcin Dorociński jako Andrzej. Do głównej czwórki dołączają Magdalena Popławska jako Grażyna – przyjaciółka i psychoterapeutka Małgorzaty, Wojciech Mecwaldowski jako Marek – lokalny przedsiębiorca z własnymi ambicjami oraz Joachim Lamża jako ojciec Wandy.

Kto stoi za trzecią częścią?

Autorem scenariusza ponownie jest Marek Modzelewski, odpowiedzialny również za dwie pierwsze części. Za reżyserię odpowiada Kuba Michalczuk, za zdjęcia – Kacper Fertacz. Muzykę skomponował Jerzy Rogiewicz, scenografię przygotowała Justyna Markowska, a kostiumy – Maria Bulanda.

Za charakteryzację odpowiada Kinga Krulikowska, za dźwięk – Błażej Kafarski, a za montaż – Sebastian Mialik. Reżyserką obsady jest Marta Kownacka, a producentem – Michał Kwieciński.

Producentką wykonawczą jest Małgorzata Fogel-Gabryś, a kierownikiem produkcji – Bartosz Ślepowron- Wyrzykowski.