"Amator" w kinie do niedawna kojarzył się przede wszystkim z kultowym dramatem Krzysztofa Kieślowskiego. Teraz może się to zmienić, bowiem nowy thriller akcji pod takim właśnie tytułem niespodziewanie okazał się jednym z największych hitów roku. I błyskawicznie zagościł w streamingu. Gdzie można go obejrzeć?