Pierwszy z ośmiu odcinków trzeciego sezonu serialu "Pozłacany wiek" pojawił się na platformie Max.

O czym był drugi sezon?

Drugi sezon serialu "Pozłacany wiek" rozpoczął się w wielkanocny poranek 1883 roku. Bertha Russell dowiedziała się, że jej oferta została odrzucona przez Akademię Muzyczną. Bohaterka postanowiła jednak zrobić wszystko, żeby zapuścić korzenie w lokalnej socjecie. Chciałaby nie tylko stać się częścią towarzystwa, ale pełnić w nim znaczącą i przywódczą rolę. Swoją własną bitwę stoczył również George Russel. Siła związkowców w jego hucie stali w Pittsburghu ciągle rośnie. Marian kontynuowała swoją nową przygodę i w sekrecie uczyła się w szkole dla dziewcząt. Ku zaskoczeniu wszystkich Ada zyskała nowego zalotnika. Na Brooklynie rodzina Scottów zaczęła odżywać po szokującym odkryciu. Z kolei Peggy wykorzystała swoją duszę aktywistki pracując z T. Thomasem Fortune'em w "NY Globe".

Reklama

Co się wydarzy w trzecim sezonie?

Reklama

W trzecim sezonie wszystkie napoczęte wątki będą kontynuowane, przy czym pojawi się jeszcze więcej skandali, jeszcze więcej emocji, a nawet szokujące zwroty akcji pod postacią nieoczekiwanych śmierci.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu znaleźli się Carrie Coon ("Biały Lotos", "Jego trzy córki", "Pogromcy duchów: Dziedzictwo"), Christine Baranski ("Mamma Mia!", "Chicago", "Tajemnice lasu"), Cynthia Nixon ("I tak po prostu", "Na pożegnanie", "Cicha namiętność"), Morgan Spector ("Homeland", "Spisek przeciwko Ameryce", "Zakazane imperium"), Louisa Jacobson ("Materialiści"), Denée Benton ("Marzenia w koszmarach", "Genie", "Przyjaciel domu"), Ben Ahlers ("The Last of Us"), Michael Cerveris ("Asystent wampira", "Mexican", "Sława"), Kelley Curran ("Czarna lista"), Taissa Farmiga ("Zakonnica", "Przemytnik", "Zostały tylko wspomnienia"), Jack Gilpin ("21", "Adventureland", "Dopóki piłka w grze"), Simon Jones ("Autostopem przez galaktykę", "Powrót do Brideshead", "Sprawa idealna"), Sullivan Jones ("Harlem", "Atlanta", "Halston"), Celia Keenan-Bolger ("Wizyta", "Agenci NCIS: Nowy Orlean", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna"), Debra Monk ("Adwokat diabła", "Jak upolować faceta", "Nowojorscy gliniarze"), Donna Murphy ("Gossip Girl", "Kim jest Anna?", "Anastazja: Dawno, dawno temu"), Kristine Nielsen ("Dzień dobry TV", "Rodzina Savage", "Drobne cwaniaczki"), Kelli O'Hara ("Wszystkie jasne miejsca", "Zaprzysiężeni", "Trzynaście powodów"), Patrick Page ("In the Heights: Wzgórza marzeń", "Świąteczny duch", "Pot i łzy"), Harry Richardson ("Dunkierka", "Poldark: Wichry losu", "Doktor Thorne"), Taylor Richardson ("American Horror Story", "Miłość ponad czasem", "Prawie jak gwiazda rocka"), Blake Ritson ("Demony da Vinci", "The Crown", "Wywiad z wampirem"), Douglas Sills ("Deuce Bigalow: Boski żigolo w Europie", "Podkomisarz Brenda Johnson", "Prawo i porządek"), Erin Wilhelmi ("Charlie", "Niepoczytalna", "Rozłączeni"), Nathan Lane ("Producenci", "Klatka dla ptaków", "Polowanie na mysz"), Audra McDonald ("Piękna i Bestia", "Prywatna praktyka", "Brudny glina"), John Douglas Thompson ("21 mostów", "355", "Dziedzictwo Bourne'a"), Ashlie Atkinson ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman", "Mr. Robot", "I tak po prostu"), Laura Benanti ("Bez urazy", "Ile warte jest ludzkie życie?", "Tak jakby w ciąży"), Nicole Brydon Bloom ("Paradise", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna", "Romans"), Christopher Denham ("Oppenheimer", "Operacja Argo", "Wyspa tajemnic"), David Furr ("Wieczór", "Iron Fist", "13 godzin: Tajna misja w Benghazi"), Ward Horton ("Annabelle", "Wilk z Wall Street", "Nocny agent"), Matilda Lawler ("Stacja Jedenasta", "Mój syn Ezra", "Cieśnina Block Island") i Robert Sean Leonard ("Stowarzyszenie Umarłych Poetów", "Wiek niewinności", "Wiele hałasu o nic").

Kto stoi za serialem?

Twórcą, głównym scenarzystą i producentem wykonawczym jest Julian Fellowes ("Downtown Abbey"). Wśród producentów wykonawczych są także Gareth Neame, David Crockett, Michael Engler (również reżyser), Bob Greenblatt, Sonja Warfield (również scenarzystka) i Salli Richardson-Whitfield.

Każdy sezon lepszy

Co ciekawe, każda kolejna odsłona "Pozłacanego wieku" cieszy się coraz to większą przychylniejszą krytyków. Sezon pierwszy oceniało pozytywnie 79 proc. recenzentów na portalu RottenTomatoes, sezon drugi – 94 proc., zaś w przypadku sezonu trzeciego jest to na tę chwilę okrągłe 100 proc.