Bezkompromisowy film "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" to największy hit irlandzkiego kina ostatnich lat. Radykalne dzieło podbiło serca widzów i krytyków na całym świecie. Wszyscy spodziewali się nominacji do Oscara, ale Amerykańska Akademia Filmowa jednak zignorowała ostrą komedię. Polacy mogli oglądać film w kinach pod koniec ubiegłego roku, w lutym trafił do wypożyczalni VOD, a już wkrótce pojawi się także na platformie dostępnej w abonamencie. Gdzie i kiedy?