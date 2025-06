Pierwsze odcinki serialu "Nekrolog" ("Obituary") są już dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Odświeżenie gatunku

To serial, który łączy thriller z komedią i nutą społecznej satyry. "Nekrolog" to również opowieść o tym, jak daleko można się posunąć, by znaleźć sposób na zarobek oraz jak łatwo i błyskotliwie pisze się o śmierci, gdy ma się z nią coś wspólnego.

Reklama

To propozycja dla wszystkich, którzy lubią kryminały, lecz szukają odświeżenia w ramach tego gatunku. – zapowiada CANAL+. "Wciągający świat intrygi, w który zabierają widzów twórcy, zaskakuje na każdym kroku, bawiąc i nie pozwalając oderwać się od ekranu" – czytamy w informacji prasowej.

O czym jest serial?

Główną bohaterką tej, momentami surrealistycznej, opowieści jest Elvira, pracująca jako redaktorka nekrologów w szkockiej lokalnej gazecie "Kilraven Chronicle". Jej wymarzona posada zostaje jednak zagrożona – kierownictwo dziennika tnie koszty i dziewczynie grozi utrata pracy. Mając na utrzymaniu ojca alkoholika, bohaterka desperacko szuka sposobu na zwiększenie swoich zarobków.

Wskutek nieszczęśliwego wypadku, w którym bierze udział Elvira, ulubieniec mieszkańców miasteczka spada z klifu i ginie na miejscu. Okazuje się, że mężczyzna miał jednak drugie oblicze i wcale nie był tym, za kogo uważała go społeczność. W ten sposób młoda redaktorka dostrzega, że zabijanie ludzi z nieczystym sumieniem nie tylko dostarcza jej euforycznych emocji, lecz również… pieniędzy. Kierownictwo gazety płaci jej za napisane teksy, więc im więcej zgonów w miasteczku, tym lepsza jest pensja Elviry. Kolejne "wypadki" stają się inspiracją do jej najlepszych tekstów – pełnych emocji, głębi i wyjątkowej narracji. Dzięki pomocy przyjaciółki z dzieciństwa, kleptomanki Mallory, i wiedzy ojca o grzeszkach lokalnej społeczności, nasza protagonistka szybko staje się nie tylko autorką poruszających nekrologów, ale też lokalną wersją anioła zemsty.

Reklama

Bezproblemowa realizacja idealnego planu nie trwa jednak długo. W "Kilraven Chronicle" pojawia się nowy pracownik – dziennikarz kryminalny Emmerson Stafford. Mężczyzna jest przystojny, ambitny i… bardzo dociekliwy. Między nim a Elvirą zaczyna iskrzyć, lecz dziewczyna stara się powstrzymać uczucie, wiedząc, że każdy krok w stronę Emmersona może zdradzić jej mroczną tajemnicę.

Kto stoi za serialem?

W głównych rolach występują Siobhán Cullen ("Bodkin"), Ronan Raftery ("Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"), David Ganly ("Moon Knight") i Noni Stapleton ("Dom grozy").

Twórcą serialu jest Ray Lawlor. Odcinki wyreżyserowali John Hayes ("Vera", "Chucky") i Oonagh Kearney.