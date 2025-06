Film "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" z 2003 roku będzie można zobaczyć ponownie na polskich ekranach w dniach 16 i 21 czerwca w ramach cyklu "Kultowe Kino z Lotto" w kinach sieci Multikino.

Ikoniczne role

Superprodukcja "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" w reżyserii Gore'a Verbinskiego ugruntowała pozycję Johnny'ego Deppa jako międzynarodowej gwiazdy. Rola Jacka Sparrowa do dziś pozostaje najbardziej ikoniczną w karierze aktora.

Poklask zyskał też Orlando Bloom, który wystąpił w filmie jako Will Turner świeżo po sukcesie "Władcy Pierścieni", gdzie wcielał się w Legolasa.

Film zrobił też gwiazdę pierwszej wielkości z Keiry Knightley, która zagrała Elizabeth Swann. Brytyjska aktorka zaraz potem dostała znaczące role w kolejnych hitach, jak "To właśnie miłość", "Duma i uprzedzenie" czy "Pokuta".

Nie bez znaczenia było obsadzenie drugiego planu "Piratów..." tak znakomitymi aktorami, jak Geoffrey Rush ("Jak zostać królem", "Zakochany Szekspir", "Zatrute pióro"), Jonathan Pryce ("Dwóch papieży", "Brazil", "Jutro nie umiera nigdy") czy Zoe Saldaña ("Avatar", "Strażnicy Galaktyki", "Emilia Pérez").

O czym jest film?

Wraz z powrotem na wielkie kinowe ekrany filmu "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" widzowie przeniosą się na Karaiby w XVIII wieku. Beztroskie, wręcz idylliczne, pirackie życie pełnego zawadiackiego wdzięku kapitana Jacka Sparrowa (Johnny Depp) wali się w gruzy, gdy dosięga go ręka Nemesis w osobie przebiegłego i podstępnego kapitana Barbossy (Geoffrey Rush), który ukradł wcześniej jego statek Czarną Perłę. Barbossa atakuje miasto Port Royal i porywa córkę gubernatora, piękną Elizabeth (Keira Knightley). Sparrow zawiera sojusz z Willem Turnerem (Orlando Bloom), zdeterminowanym, by uratować ukochaną i razem ruszają w pościg za Czarną Perłą na skradzionym, najszybszym okręcie brytyjskiej floty. Will nie wie, że na kapitanie Barbossie i całej jego załodze ciąży straszliwa klątwa związana z ukrytym skarbem.

Wielki sukces

Film przy 140-milionowym budżecie zarobił w kinach na całym świecie ponad 650 milionów dolarów. Zebrał też świetne recenzje (79 proc. pozytywnych ocen na portalu RottenTomatoes) i doczekał się własnego parku rozrywki w Disneylandzie oraz czterech równie przebojowych sequeli: "Skrzynia umarlaka" (2006), "Na krańcu świata" (2007), "Na nieznanych wodach" (2011) oraz "Zemsta Salazara" (2017). Od lat w planach jest kolejny film z cyklu "Piraci z Karaibów", jednak wciąż coś staje na przeszkodzie, na czele ze skandalem obyczajowym z udziałem Johnny'ego Deppa i jego byłej już partnerki Amber Heard.

Co z biletami?

Bilety na pokazy można już nabyć w kasach kin, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.