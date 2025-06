"Langer", drugi projekt SkyShowtime Original w Polsce po hicie "Śleboda", pojawił się na platformie 22 maja 2025 roku – tego dnia zadebiutowały od razu dwa odcinki – a od dziś, 19 czerwca, można już oglądać szósty i zarazem finałowy odcinek serialu.

"Langer" hitem na świecie?

"Langer" od premiery utrzymuje się na podium najchętniej oglądanych produkcji na platformie SkyShowtime. Teraz ogłoszono, że od 11 lipca wszystkich sześć odcinków serialu będzie dostępnych także we wszystkich pozostałych krajach, w których serwis jest aktywny – w Europie Północnej, na Półwyspie Iberyjskim i na pozostałych rynkach Europy Centralnej. Czy podbije i zagraniczne rynki, to się jeszcze okaże.

Reklama

Jakub Gierszał w roli głównej

"Langer" to sześcioodcinkowy thriller, w którym możemy oglądać Jakuba Gierszała ("Simona Kossak") w roli tytułowego Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on psychopatycznym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?

Reklama

Gwiazdorska obsada nowego serialu

Oprócz Jakuba Gierszała w serialu zobaczymy Julię Pietruchę ("Blondynka") jako Ninę Pokorę, Magdalenę Boczarską ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") w roli ścigającej Langera prokuratorki Karoliny Siarkowskiej "Siarki", a także Piotra Adamczyka ("Kobiety Mafii 2", "Mayday"), który zagrał prokuratora Olgierda Paderewskiego "Paderborna".

Nawet dalszy plan serialu robi wrażenie, bowiem w pozostałych rolach występują Kamil Nożyński ("Ślepnąc od świateł"), Mila Jankowska ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Karol Pocheć ("Zatoka szpiegów"), Piotr Rogucki ("Stulecie Winnych") i Mateusz Kościukiewicz ("Wzgórze psów").

Kto stoi za adaptacją thrillera?

Serial SkyShowtime Original "Langer" to adaptacja popularnej powieści Remigiusza Mroza, który od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej znanych pisarzy w Polsce.

Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska ("Kobieta sukcesu", "Chyłka", "Behawiorysta"), a reżyserem – Łukasz Palkowski ("Bogowie", "Chyłka", "Behawiorysta").

Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Górtat-Rzepka ("Archiwista", "Zasłyszane morderstwo") i Piotr Rzepka ("Archiwista", "Uroczysko"). Autorem zdjęć jest Marian Prokop ("Kulej. Dwie strony medalu").

SkyShowtime

Serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie www.skyshowtime.com.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 19,99 zł, za plan Standard - 24,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam.

Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.