Nowy dokument HBO Original "Zaufaj mi" można oglądać w serwisie Max.

Kto stoi za filmem?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Joanna Ratajczak, dla której "Zaufaj mi" stanowi debiut reżyserski w pełnym metrażu. Joanna Ratajczak to doświadczona dziennikarka i twórczyni filmowa. Od 2002 roku mieszka w Niemczech, gdzie stworzyła ponad 150 reportaży, seriali i dokumentów dla niemieckiej telewizji. Jest również znana jako głos JazzRadio w Berlinie, gdzie prowadziła nagradzany program JazzRio!, a także jako DJ-ka aktywna w berlińskiej scenie klubowej.

O czym jest film?

Film dokumentalny HBO Original "Zaufaj mi" przedstawia historię Alicji i Sebastiana – pary, która z pozoru wiedzie idealne życie. Jednak pod powierzchnią kryją się napięcia, które wystawiają ich związek na próbę. Gdy on zaczyna dążyć do większej wolności, ona – wychowana w duchu tradycyjnych wartości i społecznych oczekiwań – staje przed trudnymi pytaniami o własną tożsamość, potrzeby i granice. Zmagając się ze sztywnymi ograniczeniami swojego wychowania, Alicja musi skonfrontować się z własnymi pragnieniami i wyrwać się schematom, aby ocalić to, co pozostało z jej wspólnego życia rodzinnego.

"Zaufaj mi", jak podkreśla dystrybutor, "to nie tylko obraz związku w kryzysie, ale przede wszystkim opowieść o kobiecej sile, odwadze i walce o siebie w świecie pełnym sprzecznych ról i oczekiwań".