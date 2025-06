Kultowy musical "Moulin Rouge!" zostanie wyemitowany w niedzielę 22 czerwca o godzinie 20:00 na antenie Kino TV.

O czym jest film?

Akcja filmu przenosi widzów do paryskiego Montmartre'u na przełomu XIX i XX wieku. Młody poeta Christian (Ewan McGregor) trafia do świata paryskiej bohemy, której sercem jest klub nocny Moulin Rouge. Tam zakochuje się w Satine (Nicole Kidman), gwieździe klubu i jednej z najsłynniejszych paryskich kurtyzan. O względy Satine zabiega również bogaty książę (Richard Roxburgh), który chcąc spełnić jej największe marzenie zostania aktorką, godzi się sfinansować rewię z jej udziałem. Warunek? Satine musi zostać jego kochanką. "Moulin Rouge!" to opowieść o miłości – tej romantycznej i tej naznaczonej wyborami.

Poruszający duet

W rolach głównych występują Nicole Kidman i Ewan McGregor – duet, który poruszył widzów na całym świecie. Rola Satine była dla Kidman przełomowa, pełna dramatyzmu, pasji i fizycznego poświęcenia. Aktorka w trakcie zdjęć złamała dwa żebra i nadwyrężyła kolano. To zdecydowanie jedna z najlepszych ról w jej karierze. Z kolei McGregor, szerszej widowni znany dotychczas przede wszystkim z roli Obi-Wana Kenobiego z filmu "Gwiezdne wojny: Część I Mroczne widmo", zaskoczył wokalem. Śpiewane w filmie utwory wykonywał samodzielnie. Chemia między aktorami dodała wiarygodności opowieści, a romantyczna interpretacja "Your Song" Eltona Johna na stałe zapisała się w historii kina. Ciekawostką jest także to, że o rolę Christiana ubiegali się również pracujący wcześniej z Luhrmannem Leonardo DiCaprio oraz Heath Ledger i Jake Gyllenhaal.

Arcydzieło musicalu

Za kamerą filmu stanął Baz Luhrmann – australijski reżyser znany z wyjątkowego stylu. Po wielkim sukcesie głośnej i kontrowersyjnej adaptacji "Romea i Julii" (1996) z Leonardem DiCaprio i Claire Danes, postanowił stworzyć musical, jakiego świat jeszcze nie widział. Zestawił klasyczne motywy z nowoczesnymi przebojami, od "Smells Like Teen Spirit" Nirvany, przez "Roxanne" Police, po "Like a Virgin" Madonny. Całość dopełnił dynamiczny montaż i eksplozja barw, tworząc jedyny w swoim rodzaju musical, pełen spektakularnych dźwięków, blichtru, emocji i tragicznej miłości. Prawdziwe arcydzieło gatunku.

Sukces kasowy

"Moulin Rouge!" okrzyknięty został jednym z najlepszych filmów w 2001 roku. Zdobył osiem nominacji do Oscarów w tym dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej Nicole Kidman i otrzymał dwie statuetki: za najlepszą scenografię i dekorację wnętrz (Catherine Martin, Brigitte Broch) oraz za najlepsze kostiumy (Catherine Martin, Angus Strathie).

Film odniósł także olbrzymi sukces kasowy – przy 50-milionowym budżecie zarobił w kinach na całym świecie blisko 185 milionów dolarów.