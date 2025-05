Jedyny w swoim rodzaju pokaz filmu "Noc w muzeum" w reżyserii Shawna Levy'ego i z Benem Stillerem w roli głównej odbędzie się w najbliższy weekend, w noc z soboty na niedzielę, 18 maja, w Muzeum Narodowym, o godz. 1:00.

Pokaz na ścianie piaskowca

Kiedy zapadnie zmrok, muzealny hol wypełni światło projektora, a na ścianie piaskowca ożyje kultowa komedia. W ten sposób z samego centrum Warszawy widzowie przeniosą się do nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej.

Wydarzenie będzie odbywać się w przestrzeniach zwykle nieodstępnych dla zwiedzających, w tym w pomieszczeniach technicznych. Na trasie zwiedzania występują liczne bariery architektoniczne. Zwiedzanie jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Uwaga! W Noc Muzeów MNW będzie otwarte dla zwiedzających do godziny 00:30. Następnie Muzeum zostanie zamknięte na 30 minut w celu przygotowania pokazu.

Kto może wziąć udział w pokazie?

Film jest przeznaczony dla młodzieży i dorosłych, mile widziani także seniorzy.

Bezpłatne wejściówki dostępne są w kasie Muzeum oraz online.

Co ciekawe, z okazji Nocy Muzeów serię filmów "Noc w muzeum" będzie można także oglądać w sobotę i niedzielę o godz. 20:00 na antenie kanału FX.

O czym jest film "Noc w muzeum"?

Głównym bohaterem niezwykle popularnej i kasowej komedii z 2006 roku jest Larry Daley (Ben Stiller), nowy nocny strażnik w nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej. Bohater szybko przekonuje się, że jego praca to coś więcej niż tylko pilnowanie eksponatów. Gdy zapada zmrok, dinozaury, woskowe figury i historyczne postacie budzą się do życia, a muzeum staje się areną niesamowitych wydarzeń.

W filmie w reżyserii Shawna Levy'ego u boku Bena Stillera wystąpiła cała plejada gwiazd, w tym nieodżałowany Robin Williams, Carla Gugino, Ricky Gervais, Dick Van Dyke, Bill Cobbs, Mickey Rooney, Steve Coogan, Charlie Murphy i włoski gwiazdor Pierfrancesco Favino jako Krzysztof Kolumb.

Wielki sukces filmu, którzy przy 100-milionowym budżecie zarobił grubo ponad pół miliarda dolarów, sprawił, że projekt przerodził się w trylogię – w 2009 roku powstała "Noc w muzeum 2" (413 milionów dolarów wpływów), zaś w roku 2014 – "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca", która przyniosła 363 miliony dolarów wpływów.

Noc Muzeów w Muzeum Narodowym

W Noc Muzeów 2025 Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do Gmachu Głównego w Alejach Jerozolimskich 3 na wieczór i noc pełne atrakcji. Będzie można zwiedzić bezpłatnie całe Muzeum – od skarbów sztuki starożytnej, poprzez malowidła z Faras, arcydzieła sztuki dawnej, XIX-wieczne malarstwo, po znakomite przykłady polskiego wzornictwa. Będzie można też zwiedzić wystawy czasowe – "Autoportrety" i "Drogi do Jerozolimy". Muzeum przygotowało również oprowadzania po galeriach oraz wyprawy do magazynów i innych niedostępnych na co dzień zakamarków przybytku.