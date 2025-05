Oferta jest ograniczona czasowo i będzie dostępna od 14 maja do 30 czerwca 2025 roku.

Kto może skorzystać z promocji?

Promocja jest dostępna dla klientów, którzy zdecydują się na wykupienie miesięcznej subskrypcji w planie Standard lub Premium na stronie internetowej SkyShowtime lub w aplikacji (dostępnej w Apple Store i Google Play). Promocyjna cena – 40 proc. planu Standard SkyShowtime to 14,99 zł, a planu Premium – 29,99 zł.

W SkyShowtime łączymy najlepsze produkcje z Hollywood z niezwykłą lokalną rozrywką. W przystępnej cenie dajemy użytkownikom to, co kochają – za mniej. Niezależnie od tego, czy chcesz odkrywać najnowsze premiery czy wracać do swoich ulubionych filmów lub seriali - SkyShowtime ma coś dla każdego. Dzięki promocji – 40 proc. na plany Standard i Premium przez 12 miesięcy, nasza wyjątkowa oferta rozrywkowa staje się jeszcze bardziej dostępna– mówi Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

Co można obejrzeć w SkyShowtime?

SkyShowtime to serwis, w którym widzowie mogą obejrzeć najnowsze seriale dostępne na wyłączność, przeboje filmowe i produkcje oryginalne. Wkrótce w serwisie pojawią się takie seriale, jak "Dexter: Zmartwychwstanie", kolejny sezon serialu "Prawo i porządek", 3. sezon serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" oraz "Strefa gangsterów" ("MobLand"). Nie zabraknie też hollywoodzkich premier, takich jak "Gladiator II", "Anora", "Dziki robot", "Sonic 3: Szybki jak błyskawica", a także "Wicked".

Na 22 maja zaplanowana jest premiera nowego polskiego serialu oryginalnego SkyShowtime "Langer" z Jakubem Gierszałem w roli głównej.

W serwisie już można obejrzeć takie hollywoodzkie hity, jak np.: "Kaskader", czy film "Kulej. Dwie strony medalu". Na widzów czekają także produkcje oryginalne – w tym "Śleboda", czyli polski kryminał z Tatrami w tle, serial dokumentalny "Schmeichel" oraz hitowy "Dzień Szakala". W SkyShowtime dostępne jest również całe uniwersum autorstwa Taylora Sheridana – 5 sezonów światowego fenomenu "Yellowstone" oraz "1883" i "1923". A to wszystko obok takich hitów, jak "Landman: Negocjator", "Lioness", "Burmistrz Kingstown", "Agencja" i "Tulsa King".

Co trzeba wiedzieć o SkyShowtime

Serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard wynosi 19,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.