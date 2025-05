Tu jest co oglądać! Tak właśnie brzmi hasło platformy Max w Polsce. Ale to coś więcej niż hasło – to obietnica, którą składamy naszym użytkownikom. W Max tworzymy przestrzeń, w której każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. Trzy bazowe pakiety subskrypcyjne i jeden dodatkowy dostępne będą w świetnych cenach, już od 19,99 zł miesięcznie. Otworzą one naszym użytkownikom drzwi do niezliczonych godzin najlepszej rozrywki w każdej kategorii tematycznej – mówił przed rokiem Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce, inicjując start nowej-starej platformy.

Max w miejsce HBO Max

Przy rebrandingu użytkownicy HBO Max zachowali swój wcześniejszy plan subskrypcji, cenę usługi, cechy i funkcjonalności platformy, w tym profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach "kontynuuj oglądanie" i "moja lista" – wszystko to czekało na nich na platformie Max. W dniu uruchomienia serwisu Max subskrybenci HBO Max musieli pobrać nową aplikację oraz zalogować się na swoje konto, aby uzyskać dostęp do ponad dwukrotnie większego katalogu seriali, filmów i programów. Użytkownicy, którzy korzystali z usługi za pomocą przeglądarki internetowej, zostali automatycznie przekierowani do Max.

Z kolei użytkownicy Playera, który wraz z Max jest częścią portfolio streamingowego Warner Bros. Discovery, mieli możliwość skorzystania z przygotowanej dla nich promocji na pakiety subskrypcji w debiutującym serwisie. Za pośrednictwem komunikacji bezpośredniej na platformie Player oraz poczty elektronicznej użytkownicy otrzymali informacje na temat sposobu skorzystania z oferty specjalnej.

Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do HBO Max za pośrednictwem partnerów, mogli skontaktować się ze swoim dostawcą subskrypcji, aby zapytać o dodatkowe szczegóły w zakresie dostępu do platformy Max.

Bogata oferta platformy Max

W serwisie Max od początku dostępne były treści od różnych dostawców usług medialnych, w tym katalog zupełnie nowych i jakościowych produkcji Max Original, bogata sekcja kultowych tytułów HBO, a także obszerna biblioteka TVN z ulubionymi treściami widzów. Bogata oferta programowa serwisu objęłą seriale, filmy dostępne krótko po premierach kinowych, produkcje dokumentalne, kontent dla dzieci, kultowe programy rozrywkowe, międzynarodowe wydarzenia sportowe oraz treści informacyjne i kanały na żywo.

W serwisie Max 17 czerwca 2024 roku swoją premierę miał drugi sezon serialu "Ród Smoka". Niezwykłą siłą platformy Max okazał się także lokalny kontent. Premierowy serial "Przesmyk" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego z Leną Górą w roli głównej, produkcja "Lady Love" pokazująca historię kobiety, która odniosła międzynarodowy sukces w branży od zawsze zdominowanej przez mężczyzn, czy nowy sezon "Odwilży" – wszystkie te produkcje odniosły wielki sukces.

W serwisie Max można było zobaczyć także premierowy i ostatni sezon kultowego serialu "Skazana" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Wciąż trwają prace nad kolejnymi produkcjami lokalnymi, które mają zostać pokazane na platformie w ciągu najbliższych dwóch lat.

Niespodziewany powrót HBO Max

Jednak Max na powrót znów staje się HBO Max.

W zabawny sposób, za sprawą grafik z serialu "Ród Smoka", skomentowano to w mediach społecznościowych platformy, skąd też dowiadujemy się, że HBO Max powróci latem.