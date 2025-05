78. Festiwal Filmowy w Cannes odbywa się w dniach 13 – 24 maja 2025 roku.

O czym jest "Food Chain"?

"Food Chain" to historia młodej pracowniczki dystopijnej fabryki, która odkrywa prawdę o maszynie, przy której codziennie pracują jej koledzy. Gdy próbuje się zbuntować, napotyka opór przełożonych i obojętność tych, których chciała chronić. Film jest thrillerem o wyzysku, konformizmie i lojalności wobec systemu żywiącego się lękiem i nadzieją. Ukazuje, jak głęboko taki system może zakorzenić się w świadomości jednostki.

"Food Chain" został nakręcony przez polsko-ukraińską ekipę: reżysera Ivana Krupenikova, autora zdjęć Dimę Zinycha. Główną rolę zagrała Aleksandra Sochacka. W obsadzie znaleźli się także Arkadiusz Detmer i Benjamin Diamouténé.

Twórcy "Food Chain", ekipa B98, zwyciężyli edycję 48HFP w Bielsku-Białej. Po tym sukcesie zespół został zaproszony do międzynarodowego konkursu Yes We Cannes, skierowanego do najlepszych ekip 48HFP z całego świata. W rywalizacji z blisko 150 uczestnikami, film zdobył trzy główne nagrody: za Najlepszy film, Najlepszą reżyserię i Najlepsze zdjęcia, co zapewniło mu miejsce na pokazie w Cannes.

Film można obejrzeć za darmo na YouTube:

O czym jest "Wszystko, by pamiętać"?

"Wszystko, by pamiętać" opowiada o samotnej dziewczynie, desperacko poszukującej ojca przy pomocy tajemniczego, wyobcowanego medium, którego dar jest również niebezpiecznym przekleństwem. W surrealistycznym zwierciadle sennego świata odbywa się ostateczna walka o wspomnienia najbliższej osoby. Odwołując się do fantastyki, film porusza temat nawiązania relacji z bliskimi, którzy stracili pamięć.

Film wyreżyserował Oleg Hakenberg, autorem zdjęć był Piotr Kosmalski. W produkcję zaangażowanych było 31 osób, w tym znani polscy aktorzy: Leszek Abrahamowicz, Katarzyna Gałązka i Angelika Smyrgała.

Za film odpowiada ekipa Hiper, która wygrała warszawską edycję 48HFP i została wybrana do udziału w międzynarodowym finale 48HFP na wydarzeniu filmowym Filmapalooza w Seattle. Tam zdobyła cztery nominacje: za Najlepszy film, Najlepsze zdjęcia, Najlepszą scenografię oraz Najlepszą rolę drugoplanową. Te wyróżnienia otworzyły jej drogę do Short Film Corner w Cannes.

Film można obejrzeć za darmo na YouTube:

Wielki sukces polskich filmów

Łącznie w lokalnych edycjach 48HFP na świecie oraz w konkursie Yes We Cannes powstało blisko 300 filmów. Tylko 25 z nich zostało zaproszonych na pokaz w Cannes – w tym aż dwa z Polski. To kolejny sukces rodzimej reprezentacji w ramach 48 Hour Film Project.

Short Film Corner to najważniejsza sekcja dla twórców filmów krótkometrażowych na Festiwalu w Cannes. Przegląd co roku przyciąga reżyserów, agentów sprzedaży, producentów i instytucje filmowe z całego świata. Prezentowane tam filmy mają realną szansę trafić do międzynarodowej dystrybucji, a ich twórcy – rozpocząć karierę na arenie międzynarodowej.

Członkowie obu ekip, wraz z producentkami 48HFP w Polsce – Marią Leśnodorską-Lis i Martą Bernatowicz – pojawią się w Cannes, promując polskie produkcje i środowisko młodego kina. Do zespołu dołącza także reżyser Tomek Wilczyński, którego film "Dziewczyna z walizką" był prezentowany w ubiegłym roku w Short Film Corner. Aktualnie pracuje nad rozwinięciem nagrodzonego filmu do formatu pełnometrażowego oraz nawiązaniem nowych współprac koprodukcyjnych w środowisku filmowym – zarówno międzynarodowym, jak i polskim.

Czym jest 48 Hour Film Project?

48HFP to cieszący się ogromną popularnością, największy na świecie konkurs filmowy. Co roku odbywa się w niemal 130 miastach na 6 kontynentach, przyciągając około 180 000 filmowców.

Zasady są proste. Podczas weekendu filmowego, w piątek wieczorem każda drużyna losuje gatunek filmowy i otrzymuje zestaw obowiązkowych elementów: rekwizyt, którego trzeba użyć, linijkę tekstu i imię bohatera. Następnie ma zaledwie 48 godzin na stworzenie filmu i przesłanie go organizatorom. Zwycięzcy lokalnych edycji awansują do finałów organizowanych na festiwalu Filmapalooza, który w tym roku odbywał się w Seattle w Stanach Zjednoczony. Tam walczą o szansę zaprezentowania swojego filmu w Short Corner w Cannes.

Udział w konkursie wzięło już ponad 1 000 000 twórców, którzy stworzyli ponad 60 tysięcy produkcji.

Wyjazd części reprezentantów zwycięskich ekip do Cannes odbywa się przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerem wyjazdu do Cannes grupy B98 jest Warszawska Szkoła Filmowa. Organizatorem 48 Hour Film Project w Polsce od 14 lat jest Fundacja Przestrzeń Filmowa, która przygotowała już 23 edycje w rożnych polskich miastach.

Trwa rejestracja na kolejną edycję 48 Hour Film Project w Polsce. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: www.48hfppoland.pl.