Druga odsłona "Diuny" Denisa Villeneuve'a zarobiła od premiery w kinach na całym świecie ponad 700 milionów dolarów. Tylko w Polsce przyciągnęła do kin blisko 1,7 miliona widzów.

"Diuna: Część druga". W której telewizji?

Ogólnodostępna telewizyjna premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich lat, filmu "Diuna: Cześć druga", odbędzie się już dziś, w piątek, 28 listopada o godzinie 20:00 na antenie TVN.

"Diuna: Część druga". Gdzie dla subskrybentów?

Film pojawił się na platformie streamingowej HBO Max 21 maja 2024 roku, a dokładnie rok później, 21 maja 2025 roku, trafił na platformę Netflix – gdzie zadebiutował od razu na 1. miejscu najchętniej oglądanych filmów.

"Diuna: Część druga". Gdzie najtaniej?

Superprodukcję wciąż można wypożyczyć w Playerze za 18 zł. Z kolei serwisy VOD takie jak Premiery CANAL+, Prime Video, iTunes Store i Rakuten TV oferują maksymalnie 48-godzinny dostęp do filmu za 17,99 zł. Najtaniej można film wypożyczyć na MEGOGO – już za 13,99 zł.

Ale to nie wszystko, bowiem Player pod tym linkiem oferuje 10 minut filmu całkowicie bezpłatnie.

"Diuna: Część druga". O czym jest film?

Zgodnie chwalona przez krytyków i widzów "Diuna: Część druga" ukazuje podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Główne role grają najgorętsze obecnie hollywoodzkie nazwiska, czyli Timothee Chalamet i Zendaya. W obsadzie znaleźli się również Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Stellan Skarsgard, Dave Bautista i Christopher Walken.

Scenariusz Villeneuve napisał wraz z Jonem Spaihtsem. Reżyser ponownie współpracował także z operatorem Greigiem Fraserem, scenografem Patrice'em Vermette'em, montażystą Joe Walkerem, specjalistą ds. efektów wizualnych Paulem Lambertem oraz z projektantką kostiumów Jacqueline West. Muzykę znów skomponował Hans Zimmer.

Zdjęcia kręcono w Budapeszcie, Abu Zabi, Jordanii i we Włoszech.

Film zdobył dwa Oscary – za efekty specjalne oraz dźwięk.

"Diuna: Część druga". Co dalej?

Villeneuve pracuje nad trzecią odsłony cyklu opartego na powieściach Franka Herberta. Tym razem zaadaptowany będzie "Mesjasz Diuny", ale film otrzymał tytuł "Diuna: Część trzecia".

Reżyser zdradził w jednym z wywiadów, że w "Mesjaszu Diuny" znacznie rozbudowana będzie rola księżniczki Irulan granej przez Florence Pugh. Do obsady dołączył także Robert Pattinson jako Scytale.