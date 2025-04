Serial "Komisarz Maigret" będzie można oglądać w każdy poniedziałek od 19 maja, o godz. 21:00 na antenie Epic Drama.

O czym jest serial?

W pierwszej serii spotykamy Maigreta latem 1955 roku, kiedy prowadzi śledztwo w sprawie śmierci młodej kobiety zasztyletowanej przez nieznanego sprawcę. To czwarta ofiara w ciągu kilku tygodni... Czy komisarz zdoła schwytać zabójcę, zanim ten uderzy ponownie? W drugim odcinku Maigret szuka mordercy mężczyzny, który zadzwonił do niego zaledwie kilka godzin przed śmiercią. Śledztwo doprowadza go do gangu, który mordował rodziny w Pikardii.

Kto występuje w serialu?

W roli tytułowej występuje Rowan Atkinson ("Jaś Fasola", "Johnny English", "To właśnie miłość"), a partnerują mu Shaun Dingwall ("Top Boy", "Doktor Who", "Nowa konstelacja"), Leo Staar ("355", "Jack Ryan", "Z pamiętnika położnej"), Lucy Cohu ("Gosford Park", "Zakochana Jane", "Torchwood"), Mark Heap ("Gwiezdny pył", "Zielone skrzydło", "To już jest koniec") i Hugh Simon ("Lekarze", "Tajniacy", "Połów szczęścia w Jemenie").

Kto stoi za serialem?

Powieści Georgesa Simenona zaadaptowali Stewart Harcourt ("Dżentelmen w Moskwie", "Dalgliesh", "Wiktoria") i Guy Andrews ("W świecie Jane Austen", "Poirot", "Wiktoria"), a za kamerą stanęli Jon East ("Spod powierzchni", "Zagubieni w kosmosie", "Obsesja Eve"), Ashley Pearce ("Downtown Abbey", "Oskarżeni", "Przekraczając granice"), Sarah Harding ("Wikingowie", "W kręgu zbrodni", "Panna Marple") i Thaddeus O'Sullivan ("Grudniowa panna młoda", "Nic osobistego", "W czasie burzy").