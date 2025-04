Film "W ukryciu" bazujący na głośnym pamiętniku Boltanskiego będzie wyświetlany na festiwalu Mastercard OFF Camera w dniach 27 kwietnia oraz 1 i 3 maja – bilety można nabyć »TUTAJ«.

O czym jest film?

Akcja filmu rozgrywa się w maju 1968 roku w Paryżu. Dziewięcioletni chłopiec jest podekscytowany możliwością spędzenia kilku dni z dziadkami w ich wiekowym mieszkaniu. Dołączają do nich dwaj żywiołowi wujkowie – artysta plastyk i aspirujący intelektualista oraz prababcia z Odessy. W tym samym czasie rodzice chłopca biorą udział w historycznych protestach. Podczas, gdy sytuacja w kraju wywraca się do góry nogami, ekscentryczna rodzina zostaje zmuszona do konfrontacji z przeszłością.

Reklama

Kto stoi za filmem?

Reklama

Film "W ukryciu" wyreżyserował Lioner Baier ("Pycha"), który adaptował także powieść Boltanskiego wespół ze scenarzystką Catherine Charrier ("Big Jim").

W rolach głównych występują Dominique Reymond ("Tylko my dwoje"), William Lebghil ("Fantazje") oraz zmarły pod koniec ubiegłego roku wybitny aktor Michel Blanc ("Minister") w swojej ostatniej roli.

O czym jest książka?

Szeroko nagradzana debiutancka powieść Christophe'a Boltanskiego została wydana w Polsce w 2017 roku za sprawą wydawnictwa Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder.

Tematem książki jest poszukiwanie tożsamości, ale opowiadając historię własnej rodziny, autor przedstawia historię XX wieku: pogromy w Rosji, antysemityzm, hekatombę pierwszej wojny, okupację, rządy Vichy, donosicielstwo, łapanki, deportacje, wojnę w Algierii, dramaty imigrantów.

Głównym bohaterem powieści jest dom przy ulicy Grenelle w Paryżu. Zaczynamy od podwórza i samochodu, stojącego tuż przy wejściu kuchennym, wchodzimy do kuchni, oglądamy gabinet, schody, salon, a we wszystkich tych pomieszczeniach przyglądamy się rozmaitym przedmiotom, z których każdy wywołuje wspomnienia i ujawnia kolejne tajemnice, jak w detektywistycznej grze planszowej Cluedo, do której narrator porównuje swoją opowieść: dopiero po przeczytaniu dwóch trzecich powieści dowiadujemy się, gdzie się ukrywał…

Kim jest Christophe Boltanski?

Christophe Boltanski jest dziennikarzem i pisarzem, autorem zbiorów reportaży. "W ukryciu" to jego pierwsza powieść, za którą w roku 2015 otrzymał nagrodę Femina i szereg nagród literackich.

"W ukryciu" to opowieść o rodzinie Boltanskich – rodzinie nietuzinkowej, bo wielce zasłużonej dla kultury i nauki francuskiej (dziadek autora był lekarzem, członkiem Akademii Medycyny, babka pisarką, ojciec jest wybitnym socjologiem, jeden ze stryjów – językoznawcą, drugi – światowej sławy artystą plastykiem, siostra – historyczką). Autor nie opowiada jednak o ich osiągnięciach, ukazuje raczej glebę, na której – albo pomimo której – ich talenty mogły się rozwinąć.