"Minecraft: Film" wszedł do kin na świecie i w Polsce tego samego dnia, 4 kwietnia 2025.

Miliard dolarów na świecie

Owszem, eksperci prognozowali, że ekranizacja kultowej gry, znanej globalnie, będzie przebojem – i zarobi w pierwszy weekend w USA około 50 milionów dolarów. Okazało się jednak, że film zgarnął tyle za Oceanem tylko w piątek! W sumie w Stanach od razu zwrócił swój 150-milionowy budżet, zarabiając 157 milionów dolarów. Globalne wpływy wyniosły natomiast 300 milionów dolarów.

Tym samym "Minecraft: Film" okazał się pierwszym filmem 2025 roku, który w USA przekroczył próg 100 milionów dolarów. Wcześniej liczono, że dokona tego już w lutym "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" Marvela, jednak ten film w weekend otwarcia zgarnął "tylko" 88,8 mln dolarów.

Ale to nie wszystko, bowiem po trzecim weekendzie "Minecraft: Film" przekroczył na świecie barierę miliarda dolarów wpływów, na co złożyło się ponad 344 milionów z rynku amerykańskiego oraz ponad 720 milionów z rynku zewnętrznego.

Rekord otwarcia w Polsce

Co więcej, adaptacja "Minecrafta" doskonale się sprzedaje także nad Wisłą. W pierwszy weekend do kin ruszył blisko milion Polaków, konkretnie 978 319, bijąc tym samym rekord otwarcia po 1989 roku, należący do tej pory do "Kleru" Wojciecha Smarzowskiego (935 tys. widzów).

A wszystko to – tu akurat zgodnie z przewidywaniami – przy słabych recenzjach krytyków (48 proc. na RottenTomatoes, 5.0 na Filmwebie), ale za to entuzjazmie widzów (odpowiednio: 87 proc. i 6.3).

W sumie po trzecim weekendzie liczba widzów w Polsce przekroczyła 2 miliony.

Adaptacja gry wszech czasów

"Minecraft: Film" to pierwsza wielkoekranowa aktorska adaptacja "Minecrafta", najlepiej sprzedającej się gry wszech czasów, z Jasonem Momoą ("Aquaman") i Jackiem Blackiem ("Holiday") w rolach głównych.

W filmie występują także Emma Myers ("Wednesday"), nominowana do Oscara Danielle Brooks ("Kolor purpury"), Sebastian Hansen ("Tylko sprawiedliwość") i Jennifer Coolidge ("Biały Lotos").

O czym opowiada film?

W świecie Minecrafta kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania. Czworo nieudaczników – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) i Dawn (Brooks) – zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Żeby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę w z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Steve'em (Black). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.

Kto stoi za filmem?

Nominowany do Oscara Jared Hess ("Napoleon Dynamite", "Nacho Libre") wyreżyserował film na podstawie scenariusza Chrisa Bowmana, Hubbela Palmera, Neila Widenera, Gavina Jamesa i Chrisa Galletty oraz pomysłu Allison Schroeder, Chrisa Bowmana i Hubbela Palmera. Producentami są Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Ólafsson i Vu Bui, a Todd Hallowell, Jay Ashenfelter, Kayleen Walters, Brian Mendoza i Jon Spaihts są producentami wykonawczymi.

W ekipie reżysera znaleźli się między innymi nominowany do BAFTY operator Enrique Chediak ("127 godzin", "Transformers: Przebudzenie bestii"), nagrodzony Oscarem scenograf Grant Major ("Władca Pierścieni: Powrót króla", "Meg"), montażysta James Thomas ("Pokémon: Detektyw Pikachu", cykl "Borat"), nagrodzony Oscarem kierownik ds. efektów wizualnych Dan Lemmon ("Księga dżungli", "Batman") i projektantka kostiumów Amanda Neale ("Meg", "Co robimy w ukryciu"). Za casting odpowiada Rachel Tenner. Kierownikami muzycznymi są Gabe Hilfer i Karyn Rachtman, a autorem muzyki jest Mark Mothersbaugh ("Thor: Ragnarok", seria "LEGO").