Serial "Bullshit" to thriller oparty na słynnej książce non-fiction "Bullshit – The Story of a Family" autorstwa Camilli Stockmann i Janusa Køstera-Rasmussena, nagrodzonej prestiżowym wyróżnieniem Cavling.

Prawdziwe wydarzenia

Serial "Bullshit" to thriller oparty na słynnej książce non-fiction "Bullshit – The Story of a Family" autorstwa Camilli Stockmann i Janusa Køstera-Rasmussena, nagrodzonej prestiżowym wyróżnieniem Cavling. Opowiada prawdziwą historię pierwszej europejskiej wojny gangów motocyklowych, która rozegrała się w Kopenhadze w latach 1977-1984. Członkowie grupy Bullshit walczyli wówczas z konkurencyjnym gangiem Hells Angels.

Żyj szybko, umieraj młodo

Twa końcówka lat 70., a szesnastoletnia Pia właśnie opuszcza toksycznych rodziców, by przenieść się do kopenhaskiej dzielnicy Christiania, znanej z alternatywnego stylu życia i nieograniczonego dostępu do miękkich narkotyków. W kieszeni ma 100 koron, a w głowie marzenia o przynależności do większej społeczności. Wkrótce spotyka osiemnastoletniego Henninga, znanego również pod pseudonimem "Makrela". Młodzi od razu przypadają sobie do gustu. Chłopak kieruje się zasadą: żyj szybko, umieraj młodo. Niedawno stracił pracę i został wyrzucony z rodzinnego domu, jednak nie przeszkadza mu to, gdyż właśnie spełniło się jego największe marzenie – stał się członkiem gangu motocyklowego Bullshit, który wkrótce będzie dla niego oraz Pii nowym domem.

Henning od zawsze marzył o braterstwie, wolności i motocyklach, dlatego jest dumny z przynależności do gangu Bullshit. Nie może jednak oprzeć się chęci zemsty za śmierć najlepszego przyjaciela na członkach konkurencyjnej grupy. Dlatego rozpoczyna osobistą vendettę wymierzoną w konkurencyjną bandę Hells Angels. Jest to nie na rękę przywódcy jego motocyklowego klubu, jednak Makrela szybko zyskuje w gangu sprzymierzeńców i dzięki buntowniczemu podejściu obala dotychczasowego przywódcę. Jako nowy szef grupy doprowadza do pierwszej europejskiej wojny gangów motocyklowych w Europie. Tymczasem burzliwa relacja z Pią przeradza się w walkę o przetrwanie, a szalona uroczystość ślubna staje się punktem kulminacyjnym tragicznych wydarzeń.

Nagrody dla najlepszego serialu

Serial "Bullshit" to historia niepokornej młodzieży zagubionej w brutalnym świecie wojen gangów i bezwzględnych zasad ulicy. Produkcja zyskała uznanie krytyków, zdobywając nagrodę dla najlepszego serialu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Genewie (2024). Została doceniona również na festiwalu Series Awards (2024) w kategoriach: najlepszy miniserial, najlepsza reżyseria, najlepszy występ aktorski dla Marco Ilsø oraz nagrodę za talent dla Clinta Rubena. Zdobyła również nagrody w plebiscycie Duńskiej Akademii Filmowej Robert (2025), gdzie wyróżniono Albę August jako najlepszą aktorkę pierwszoplanową, Marco Ilsø jako najlepszego aktora pierwszoplanowego, Vic Carmen Sonne – za najlepszą drugoplanową rolę żeńską oraz Clinta Rubena za najlepszą drugoplanową rolę męską.

Kto stoi za serialem?

Za reżyserię sześcioodcinkowego serialu "Bullshit" odpowiada Milad Alami („Uwodziciel", "Nic mnie nie dotknie"), który jest również autorem scenariusza współtworzonego razem z Bo Hr. Hansenem ("Sztuka płakania", "Kartoteka 64") oraz Molly Malene Stensgaard ("Melancholia", "Nimfomanka"). Producentem serialu "Bullshit" jest Nordisk Film Creative Alliance ("Dziewczyna z igłą").

Kto występuje w serialu?

W role Pii i Henninga wcielają się Alba August ("The Rain", "Młodość Astrid") oraz Marco Ilsø ("Wikingowie", "Zabójcy bażantów"). W produkcji wystąpili również Dorota Pomykała ("Lady Love", "Kobieta na dachu"), Vic Carmen Sonne ("Dziewczyna z igłą", "Zimowi bracia"), Peter Christoffersen ("Most nad Sundem", "Zabójcy bażantów"), Jacob Cedergren ("Winni", "Strasznie szczęśliwi"), Clint Ruben ("Limboland", "The Venus Effect") i Magnus Juhl Andersen ("Wybrana", "Mroczne czasy").

Polka w zagranicznym hicie

W duńskiej produkcji pojawiają się różne polskie akcenty. Jednym z nich jest wspomniany już występ Doroty Pomykały, która wciela się w rolę matki głównego bohatera Henninga "Makreli" Knudsena. Co więcej, jej bohaterka jest polską emigrantką, która wychowała dwóch synów, a obecnie zmaga się z problemami zdrowotnymi, przez co sama wymaga opieki. Okazuje się też, że w przeszłości przebywała w obozie koncentracyjnym, o czym świadczy numer obozowy na jej przedramieniu. Gdy zauważa u Henninga kontrowersyjny nazistowski tatuaż, pod wpływem emocji wyrzuca go z domu. To jednak dopiero początek brutalnej i buntowniczej historii zagubionej młodzieży w latach 70. i 80., przedstawionej w serialu. Polska aktorka pojawia się w czterech z sześciu odcinków produkcji. W serialu można usłyszeć jej wypowiedzi w języku polskim oraz duńskim.

Występ w serialu "Bullshit" był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Choć wcześniej miałam już styczność z duńskim kinem, tym razem byłam jedyną Polką na planie. Moja postać to nie tylko kobieta w trudnej sytuacji życiowej, ale także ktoś, kto mimo przeciwności losu stara się znaleźć w sobie siłę. Jej syn to prawdziwy buntownik, który wkracza na ścieżkę przemocy i brutalności, co jest szczególnie wstrząsające, biorąc pod uwagę trudne doświadczenia mojej postaci. Mimo to ona nie opuszcza go w ważnych momentach życia. Uważam, że to bardzo ważna produkcja, ukazująca losy zagubionej młodzieży, która płaci ogromną cenę za swoje marzenia – komentuje Dorota Pomykała.

Nagroda Duńskiej Akademii Filmowej

To nie pierwszy zagraniczny występ polskiej gwiazdy, która równo 35 lat temu pojawiła się w duńskiej produkcji "Urodziny Kaja" (oryginalny tytuł "Kaj's fødselsdag") autorstwa Lone Scherfig ("Była sobie dziewczyna", "Włoski dla początkujących"). Rola Doroty Pomykały została wówczas nagrodzona najważniejszą duńską nagrodą filmową Robert, przyznawaną przez członków Duńskiej Akademii Filmowej za najlepszy występ aktorski. W produkcji "Urodziny Kaja" można było wówczas zobaczyć także innych polskich aktorów, m.in. Teresę Sawicką ("Dziewczyna z szafy", "Ciemno, prawie noc"), Katarzynę Łaniewską ("Kogel-mogel", "Przedwiośnie"), Dorotę Kamińską ("Pręgi", "Wiedźmin"), Ewę Sałacką ("Fuks", "Och, Karol"), Ewę Skibińską ("Udar", "Ślepnąc od świateł") czy Bogusława Lindę ("Psy", "Odwilż").

Kim jest Dorota Pomykała?

Dorota Pomykała jest uznawana za jedną z najzdolniejszych aktorek swojego pokolenia. Debiutowała na szklanym ekranie 47 lat temu, grając w psychologicznym filmie obyczajowym "Aktorzy prowincjonalni" Agnieszki Holland. Obecnie jej kreacje są doceniane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Oprócz nagrody Duńskiej Akademii Filmowej w 2022 roku zdobyła również nagrodę za najlepszą kreację aktorską 21. Festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. W ojczyźnie nagrodzono ją natomiast w plebiscytach takich jak Orły (najlepsza główna rola kobieca, 2023), Mastercard OFF CAMERA (najlepsza rola żeńska, 2023), podczas Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa (najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, 2023), na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (najlepsza drugoplanowa rola kobieca w 2002 i najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, 2022) oraz Dwa Brzegi (wyróżnienie aktorskie, 2024).