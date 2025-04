Trzeci sezon serialu "I tak po prostu" zadebiutuje na platformie Max w piątek 30 maja. Nowy sezon serialu będzie się składał z dwunastu odcinków, które będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Finał produkcji przewidziany jest na 15 sierpnia.

O czym jest serial?

Serial "I tak po prostu" śledzi losy Carrie, Mirandy, Charlotte, Seemy i LTW w tętniącym życiem Nowym Jorku. Kobiety stawiają czoła skomplikowanej rzeczywistości, odkrywając na nowo, czym jest miłość, seks i prawdziwa przyjaźń po pięćdziesiątce.

Każdy kolejny sezon lepszy?

W przypadku "I tak po prostu" doszło do niezwykle rzadkiej sytuacji, kiedy to drugi sezon został znacznie przychylniej przyjęty niż pierwszy. Debiutancka seria zdobyła bowiem w serwisie RottenTomatoes tylko 48 proc. przychylnych głosów krytyków i 27 proc. widzów. Natomiast drugi sezon bardzo poprawił te notowania, uzyskując, odpowiednio, 63 i 37 proc. Fani liczą na to, że trzecia odsłona utrzyma tę tendencję.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu znaleźli się Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis, a także Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells i John Corbett.

Kto stoi za serialem?

Serial "I tak po prostu" został opracowany i wyprodukowany przez Michaela Patricka Kinga, wraz z producentami wykonawczymi: Johnem Melfim, Sarah Jessicą Parker, Kristin Davis, Cynthią Nixon, Julie Rottenberg, Elisą Zuritsky i Susan Fales-Hill. Serial HBO "Seks w wielkim mieście" został stworzony przez Darrena Stara na podstawie książki "Seks w wielkim mieście" autorstwa Candace Bushnell.