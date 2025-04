Premiera pierwszych trzech odcinków serialu kryminalnego "Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca" nastąpi już 8 maja 2025 roku na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

O czym jest serial?

"Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca" ("Happy Face") to serial inspirowany prawdziwą historią Melissy G. Moore, uznanym przez krytyków podcastem "Happy Face", a także jej autobiografią pt. "Przerwane milczenie", napisaną wspólnie z M. Bridget Cook. W wieku 15 lat Moore dowiedziała się, że jej ukochany ojciec był krwawym seryjnym mordercą znanym pod pseudonimem Uśmiechnięta buźka. Jako dorosła kobieta zmieniła nazwisko i pilnie strzegła tajemnicy związanej z odsiadującym wyrok dożywocia rodzicem.

Wstrząsająca historia Moore stanowi punkt wyjścia dla scenarzystów. W serialu śledzimy losy Melissy (Annaleigh Ashford) oraz jej skazanego ojca (Dennis Quaid), który po dekadach bez kontaktu z córką znajduje sposób, żeby zburzyć jej spokój. Melissa podejmuje wyścig z czasem, by nie dopuścić do skazania na śmierć niewinnego człowieka za zbrodnię, której dokonał jej ojciec. Z każdym kolejnym wydarzeniem bohaterka odkrywa wpływ, jaki morderca wywarł na życie rodzin swoich ofiar. Musi też zadać sobie pytania o własną tożsamość.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych zobaczymy nominowaną do nagrody Emmy i wyróżnioną nagrodą Tony Annaleigh Ashford ("American Crime Story", "Witamy w Chippendales", "Zła edukacja") oraz nominowanego do Emmy i dwukrotnie do Złotego Globu Dennisa Quaida ("Reagan", "Substancja", "Daleko od nieba").

W pozostałych rolach występują James Wolk ("Mad Men", "To znowu ty", "Klasa pana Tourette'a"), Tamera Tomakili ("Fruitvale Station", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Opus"), Khiyla Aynne ("Pułapka", "13: Musical", "Opiekunowie kucyków"), Benjamin Mackey ("Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret", "The Morning Show", "Gaslit") i Charles Zuckermann ("Kroniki Riddicka", "Tropiciel", "Flash").

Kto stoi za serialem?

Serial "Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca" został wyprodukowany przez CBS Studios we współpracy z King Size Productions, iHeartPodcasts i Semi-Formal Productions. Showrunnerką i producentką wykonawczą serialu jest Jennifer Cacicio ("Your Honor", "Strzelec", "Damien"). Pozostałymi producentami wykonawczymi zostali Robert King, Michelle King, Liz Glotzer, Melissa G. Moore, Conal Byrne, Will Pearson, Michael Showalter oraz Jordana Mollick.

Pierwszy odcinek wyreżyserował Michael Showalter ("Zepsuta krew", "Oczy Tammy Faye", "I tak cię kocham", "Na samą myśl o tobie"), a za dystrybucję serialu odpowiada Paramount Global Content Distribution.