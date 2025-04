Czwarty z sześciu odcinków serialu "Porządny człowiek" pojawił się dziś, 11 kwietnia na platformie Max.

Hit nie bez zastrzeżeń

Serial cieszy się znakomitą oglądalnością w Polsce i Europie, ustępując w europejskim rankingu popularności jedynie amerykańskim megahitom "Biały Lotos" i "The Pitt".

Krytycy także są pod wrażeniem "Porządnego człowieka". "Wciąga, drąży sumienie. To bardzo przyzwoity dramat psychologiczny z kryminalnym wątkiem o wewnętrznych konfliktach i moralnych wyborach" – zauważa Marcin Radomski z KINOrozmowy.

Niektórzy jednak przyznają, że mogło być jeszcze lepiej. Zdaniem Karoliny Grabińskiej z Wirtualnej Polski, "Porządny człowiek" miał "zadatki na jeden z najlepszych seriali roku". "Szkoda, że się pogubił" – dodaje jednak recenzentka, dla której serial w połowie stał się wręcz "absurdalny". "Szkoda, że przy tak dobrej obsadzie i świetnie zapowiadającej się historii, postawiono na przesyt, wielowątkowość i rozwiązania, w które trudno będzie widzowi uwierzyć. Nie pierwszy raz okazuje się, że mniej znaczy czasem lepiej" – kwituje krytyczka.

O czym opowiada serial?

Uczciwy, godny zaufania, zawsze postępujący zgodnie z zasadami, o nienagannej postawie moralnej – taki jest tytułowy "Porządny człowiek". Jednak co się stanie z jego wewnętrznym kompasem, bezbłędnie wskazującym co dobre, a co złe, gdy zostanie doprowadzony do absolutnego kresu swojej wytrzymałości…? Czy pod tak silną presją wybuchnie, przekroczy granice i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…? W takiej właśnie sytuacji staje Paweł – główny bohater serialu. To przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jego poukładane oraz pozornie idealne życie zaczyna się chwiać się w posadach w momencie, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję. Ta, jak w efekcie domina, pociąga za sobą lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, których nie da się już ani zatrzymać, ani kontrolować, ani cofnąć…

Co się wydarzyło w pierwszym odcinku?

Paweł jest porządnym człowiekiem. Wybitnym kardiochirurgiem, przykładnym mężem i ojcem. Jego marzeniem jest zostać ordynatorem w szpitalu, w którym pracuje od wielu lat. Ma na to duże szanse. Pewnego dnia, w trybie awaryjnym, zostaje wezwany przez swojego szefa do przeprowadzenia bardzo trudnej operacji. Wcześniej, podczas rozmowy z ojcem, poważanym i charyzmatycznym lekarzem, opowiada o swoich szansach na nowe stanowisko.

Wieczorem Paweł świętuje, jeszcze nieoficjalnie, swój awans w gronie najbliższych. Na swego zastępcę chce wyznaczyć Karola, kolegę z oddziału. Równocześnie żona Pawła, Anna, celebruje podpisanie lukratywnej umowy na przejęcie sieci aptek przez koncern farmaceutyczny, dla którego pracuje.

Następnego dnia okazuje się, że operowany pacjent zmarł. Rodzina chorego zamierza złożyć pozew do sądu, a Paweł staje się głównym winowajcą, co powoduje spadek jego notowań w wyścigu o stanowisko ordynatora. Na domiar złego, syn Pawła, Jasiek, zostaje brutalnie pobity w szkole przez innego ucznia. Mimo że sprawa jest ewidentna – kamery wszystko zarejestrowały – dyrektorka prywatnej szkoły próbuje wszystko zamieść pod dywan. Paweł jest wściekły, a Anna chce złożyć sprawę do sądu.

Gdy Paweł zanosi do szkoły zaświadczenie z obdukcji syna, zauważa uśmiechniętego Arka, oprawcę Jaśka. W przypływie emocji Paweł chce zmusić chłopaka do przeprosin i robi coś, co zmienia życie jego i jego bliskich na zawsze…

Co się wydarzyło w drugim odcinku?

Po szarpaninie Pawła i Arka, chłopak ulega poważnemu wypadkowi. Paweł wpada w panikę. Bojąc się, że zostanie oskarżony o wepchnięcie Arka na jezdnię, podaje się za jego ojca i zapewnia świadka, że jest lekarzem, który sam zajmie się poszkodowanym.

Gdy Paweł przywozi nieprzytomnego Arka do swego szpitala, przed budynkiem dostrzega Kamilę – matkę chłopaka, rozmawiającą z żoną pacjenta, który zmarł na stole operacyjnym. Paweł domyśla się, że to Kamila namówiła rodzinę pacjenta do złożenia pozwu przeciwko niemu. Wściekły, podejmuje szybko nieprzemyślaną decyzję...

Kamila – matka Arka jest zaniepokojona brakiem kontaktu z synem. Zgłasza jego zaginięcie na policji. Jednocześnie, przez zaprzyjaźnionego funkcjonariusza, zdobywa informacje, które mogą zaszkodzić Annie.

Co się wydarzyło w trzecim odcinku?

Paweł za wszelką cenę próbuje utrzymać w tajemnicy to, co wydarzyło się po wypadku Arka. Po ukryciu chłopaka w domku letniskowym wymyśla historię o romansie i schadzkach, by tym zmylić kolegę Karola, właściciela nieruchomości.

Próbuje też rozmawiać z żoną Anną, chce się jej zwierzyć. Jednak zanim do tego dochodzi, Anna sama przyznaje się, że ma kłopoty związane z nie do końca legalną transakcją kupna sieci aptek. Konflikt i niezrozumienie między nimi narastają.

Paweł czuje, że coraz bardziej pogrąża się w kłopotach. Nie wie, jak postąpić z Arkiem. Nie dogaduje się z żoną, a ordynator nie chce go przyjąć do pracy z powodu toczącego się postępowania. Jego notowania w wyścigu o stanowisko ordynatora lecą w dół.

Następnego dnia postanawia spotkać się z Kamilą Borecką, matką Arką. Uzgadniają, że Paweł nie wniesie oskarżenia, ale chłopak musi przeprosić jego syna Jaśka.

Na komisariacie pojawia się mężczyzna, który był świadkiem wypadku Arka. Mężczyzna pamięta zarówno numer rejestracyjny, jak i twarz Pawła…

Co się wydarzy w czwartym odcinku?

Paweł, ku swemu zaskoczeniu, nawiązuje więź z Arkiem. To kontrastuje z jego coraz bardziej napiętymi relacjami z synem. Gdy odkrywa, że Jasiek sprzedaje w szkole narkotyki, jest zszokowany. Zaczyna się zastanawiać czy faktycznie zna swoje dziecko…

Anna, zaniepokojona działaniami Pawła, podejmuje ryzykowną decyzję i odwiedza kancelarię prawną Kamili, by zaproponować układ. Tam okazuje się, że jej mąż zdążył już odwiedzić prawniczkę. Równocześnie dowiaduje o rzekomym romansie Pawła.

Paweł zapomina o urodzinach Jaśka. Ich relacje stają się coraz bardziej napięte… Anna, z kolei, czuje się zdradzona i oszukana przez męża.

Tymczasem w szpitalu Paweł odbywa kolejną rozmowę z ordynatorem. Okazuje się, że jego szanse na wymarzone stanowisko ciągle maleją.

Natomiast Kamila, zaniepokojona zniknięciem Arka, postanawia pojechać do swojego byłego męża, by sprawdzić, czy chłopak tam przebywa. Paweł jest przerażony tą perspektywą…

Bohaterowie serialu

W tytułowej roli Pawła możemy oglądać Krzysztofa Czeczota, któremu partnerują:

Magdalena Czerwińska jako Anna – żona Pawła, silna, zdecydowana i pewna siebie. Pracuje w koncernie farmaceutycznym na wysokim stanowisku. Nie zawsze działa zgodnie z etyką biznesu;

– żona Pawła, silna, zdecydowana i pewna siebie. Pracuje w koncernie farmaceutycznym na wysokim stanowisku. Nie zawsze działa zgodnie z etyką biznesu; Antoni Tyszkiewicz jako Jasiek – syn Pawła. Ma trudną relację z rodzicami. Jest pogubiony. Stara się zrobić wrażenie na kolegach, łamiąc prawo;

– syn Pawła. Ma trudną relację z rodzicami. Jest pogubiony. Stara się zrobić wrażenie na kolegach, łamiąc prawo; Konrad Kąkol jako Arek – kolega Jaśka, syn Kamili. Buntownik. Niezależny, inteligentny. Od czasu rozwody rodziców nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Bywa agresywny i nieprzewidywalny;

– kolega Jaśka, syn Kamili. Buntownik. Niezależny, inteligentny. Od czasu rozwody rodziców nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Bywa agresywny i nieprzewidywalny; Agnieszka Żulewska jako Kamila – matka Arka. Poważana i niezwykle skuteczna prawniczka. Samotnie wychowuje dwóch synów. Jest w trakcie trudnego rozwodu;

– matka Arka. Poważana i niezwykle skuteczna prawniczka. Samotnie wychowuje dwóch synów. Jest w trakcie trudnego rozwodu; Dobromir Dymecki jako Karol – kolega Pawła ze szpitala. Dobry kardiochirurg. Ale też kobieciarz i cynik. Żart i kpina to naturalna dla niego forma ekspresji.

W pozostałych rolach występują m.in. Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki i Aleksandra Pisula.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą projektu jest Krzysztof Czeczot, który do współpracy nad scenariuszem zaprosił Marka Modzelewskiego ("Klara", "Teściowie"). Za reżyserię odpowiada laureatka FPFF w Gdyni i Paszportu Polityki – Aleksandra Terpińska ("Inni ludzie").

Zdjęcia zrealizował Jakub Stolecki. Autorką scenografii jest Anna Anosowicz, a kostiumów – Agnieszka Werner-Szyrle. Za charakteryzację odpowiada Monika Kaleta. Producentem jest Tomasz Cichoń, kierownikiem produkcji – Krzysztof Łojan.