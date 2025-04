Pierwszy sezon serialu "Dzielnica strachu" pojawi się 7 maja na platformie Netflix.

Współpracując z największą streamingową platformą na świecie, jaką jest Netflix, powiększamy widownię naszych produkcji, uzyskując efekt synergii. Mamy nadzieję, że widzowie, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z naszą ofertą, docenią produkcje Telewizji Puls, które będzie można oglądać w Netflixie – mówi prezes Telewizji Puls, Dariusz Dąbski.

Osiem sezonów kryminalnego hitu

W czasie, gdy pierwszy sezon hitu trafia na Netflixa, już ósmy sezon serialu "Dzielnica strachu" emitowany jest w cyklu po dwa odcinki od poniedziałku do piątku od 21:00 na PULS 2.

Ostatnio w serialu pojawiła się nowa postać grana przez Mariusza Jakusa, aktora charakterystycznego, znanego z takich produkcji, jak "Samowolka" Feliksa Falka, "Symetria" Konrada Niewolskiego czy "Kos" Pawła Maślony. Pierwsze odcinki z udziałemMariusza Jakusa miały premierę na PULS 2 już w poniedziałek 7 kwietnia o godz. 22:00 (odc. 348) oraz w środę 9 kwietnia o 22.00 (odc. 350).

Co się wydarzy w nowych odcinkach serialu?

"Na serialowym Gorczaku policja i dzielnicowi jak zawsze mają ręce pełne roboty. Do tego trwa wojna gangów narkotykowych, które próbuje rozpracować komisarz Sara Nowakowska (Laura Breszka). W tym celu chce zwerbować osadzoną w areszcie Marikę (Monika Dawidziuk), aby została jej informatorem. I nagle w tej układance pojawia się ktoś jeszcze – tajemniczy król podziemia Gorczaka. Mało kto wie, jak wygląda. Mało kto wie, gdzie mieszka. Mało kto w ogóle wie o jego istnieniu... Jest to postać mroczna, tajemnicza, władcza. Nazywa się Bernard Fuchs. W tę rolę po mistrzowsku wciela się Mariusz Jakus. Fuchs mieszka – dosłownie – w podziemiach i to stąd pociąga za sznurki, których końce znajdują się na powierzchni Gorczaka" – czytamy w informacji prasowej.

Czym jest Podziemny Gorczak?

Podziemny Gorczak stworzył się samoistnie kilkadziesiąt lat temu. Osiedlający się tam mieszkańcy (narkomani, bezdomni, ukrywający się kryminaliści, psychopaci) wykorzystali pozostałości podziemnego miasta wybudowanego jeszcze przed wojną, by stworzyć ukryte pod powierzchnią samodzielne miasto. Bernard Fuchs postanowił właśnie tu się schronić przed wymiarem sprawiedliwości, stając się także "władcą" części tego miejsca.

Zdjęcia w Podziemnym Gorczaku realizowane są pod Wałbrzychem, w podziemnym mieście Osówka w Górach Sowich. Prace nad obiektem rozpoczęto w połowie 1943 roku, a w ich wyniku powstał ogromny system betonowych korytarzy, umocnień i hal.

"Najmocniejszy" polski serial kryminalny

Nieustępliwi dzielnicowi i śledczy to bohaterowie "Dzielnicy strachu" – "najmocniejszego serialu kryminalnego w Polsce" – jak pisze o nim TV Puls. "To świat Gorczaka, policyjnej pracy i śmiertelnie groźnych tajemnic tytułowej dzielnicy, które rozwiązują detektywi, a ich niezawodnym wsparciem są dzielnicowi. To oni jak nikt znają zakamarki i mieszkańców Gorczaka" – czytamy.

Trzy Telekamery dla gwiazd serialu

Wyrazem popularności "Dzielnicy strachu" są m.in. trzy Telekamery "Tele Tygodnia", przyznane "najlepszym aktorom": Filipowi Gurłaczowi ("Miasto 44", "Wataha", "Powidoki") w roku 2024 oraz Andrzejowi Młynarczykowi ("M jak miłość", "Lejdis", "Katyń") i Agacie Załęckiej ("Botoks", "Służby specjalne", "Rewers") rok wcześniej.

W serialu występują również m.in. Grażyna Strachota ("BrzydUla", "Dziewczyny ze Lwowa", "Przyjaciółki"), Laura Breszka ("Wataha", "Bejbi blues", "M jak miłość"), Aleksandra Listwan ("Miłość jest blisko", "Zabierz mnie stąd"), Jasper Sołtysiewicz ("Znaki", "Czuwaj", "Algorytm miłości"), Tomasz Oświeciński ("Pitbull. Nowe porządki", "Botoks", "Służby specjalne"), Aleksandra Kisio ("Chłopaki nie płaczą", "Testosteron", "Kariera Nikosia Dyzmy"), Maciej Kosmala ("Matki Pingwinów", "Ludzie i bogowie", "Oko za oko"), Jagoda Małyszek ("Powrót"), Maja Wachowska ("Kler", "Botoks", "Krew Boga"), Marcin Krajewski ("Pierwsza miłość", "Tancerze", "Królewicz Olch"), Kaja Tomaszewska, Aleksander Janiszewski ("Pokot", "Teściowie", "Polityka"), Teresa Dzielska ("Barwy szczęścia", "Syn Królowej Śniegu", "Matka") i Andrzej Olejnik ("Grzyby", "Plagi Breslau", "Wygrany").

Oprócz wątków kryminalnych, w serialu nie brakuje sytuacji humorystycznych – im ton nadają dwaj bohaterowie, w których wcielają się kultowi aktorzy Bogdan Kalus ("Karol – człowiek, który został papieżem", "Rojst", "Ranczo") i Lech Dyblik ("Kiler", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "Wesele").