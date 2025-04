Finałowy odcinek trzeciego sezonu serialu "Biały Lotos" można oglądać od poniedziałku 7 kwietnia na platformie Max.

Wyżej niż "Przesmyk"

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu "Biały Lotos" zadebiutował na platformie Max w Polsce 17 lutego 2025 roku – i po jednym dniu znalazł się na podium najchętniej oglądanych produkcji w serwisie, ustępujący tylko takim megahitom, jak polski thriller serialowy "Przesmyk" i amerykański serial medyczny "The Pitt". Wystarczyły jednak niespełna dwie doby, by "Biały Lotos" przeskoczył oba te hity i zameldował się na 1. miejscu listy przebojów.

Reklama

Natychmiastowy hit

Na amerykańskim rynku pierwszy odcinek nowego sezonu zadebiutował tradycyjnie dzień wcześniej, w niedzielę 16 lutego. Wystarczyło kilka godzin, by produkcja wskoczyła na 1. miejsce najchętniej oglądanych seriali w USA.

Co istotne, krytycy są zachwyceni – na portalu RottenTomatoes trzeci sezon "Białego Lotosu" zgromadził już 95 proc. pozytywnych recenzji, co czyni go najlepiej ocenianą odsłoną serii. Drugi sezon w szczytowym momencie zyskał bowiem przychylność 94 proc. recenzentów, zaś sezon pierwszy – 90 proc.

Reklama

Amerykańscy krytycy niemal jednogłośnie orzekli, że trzeci sezon jest najmroczniejszym z dotychczasowych. Niektórzy uważają również, że najlepiej zagranym, a nie brakuje też głosów, że to po prostu najlepszy sezon produkcji uważanej od samego początku za jeden z najbardziej błyskotliwych seriali ostatnich lat.

Coraz lepsze wyniki

Ale to nie wszystko, bowiem 19 lutego HBO pochwaliło się wynikami oglądalności. Okazuje się, że w niedzielę pierwszy odcinek nowego sezonu obejrzało w HBO i na platformie Max 2,4 miliona widzów, co oznacza wzrost o 57 proc. w porównaniu do pierwszego odcinka drugiej serii.

Co więcej, w poniedziałek widownia zwiększyła się do 4,6 miliona – a to już wzrost aż o 90 proc. w porównaniu do widowni drugiego sezonu w analogicznym czasie.

Na tym nie koniec. W środę 26 lutego HBO podało kolejne dane oglądalności. Co za tym idzie, drugi odcinek nowego sezonu osiągnął za Oceanem wynik rzędu 3,4 miliona widzów, co stanowiło 40-procentowy wzrost w porównaniu z odcinkiem premierowym.

I tak serial poprawiał swoje statystyki z odcinka na odcinek, choć na etapie szóstego odcinka trzeciego sezonu prym wciąż wiódł finałowy odcinek drugiego sezonu "Białego Lotosu" z wynikiem 4,1 miliona widzów w dniu premiery.

Przełomowe rekordy

Do przełomu doszło 30 marca, kiedy za Oceanem premierę miał przedostatni, siódmy odcinek trzeciego sezonu. Obejrzało go aż 4,8 miliona widzów, co ustanowiło nowy rekord dla całego serialu.

Jednak prawdziwie niesamowite osiągnięcie wciąż jeszcze było przed nami. W niedzielę 6 kwietnia w USA wyemitowano ostatni odcinek trzeciej serii. W poniedziałek 7 marca portal Variety dotarł do najnowszych statystyk – finał oglądało aż 6,2 miliona widzów! Oznacza to 30-procentowy wzrost oglądalności w stosunku do poprzedniego rekordu.

O czym jest trzeci sezon?

Akcja nowych odcinków satyry społecznej rozgrywa się w ekskluzywnym tajskim kurorcie i przedstawia wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni tygodnia.

Tym razem pojawiają się trzy podróżujące razem przyjaciółki, wyluzowana Brytyjka ze starszym chłopakiem oraz zamożna para z Południa z trójką dorosłych dzieci. Za kulisami menedżerka spa White Lotus Hawaii, Belinda Lindsey, uczestniczy w wymianie edukacyjnej, podczas gdy lokalna obsługa zmaga się z rosnącymi zagrożeniami bezpieczeństwa na wyspie.

Pierwszy sezon serialu "Biały Lotos", którego akcja rozgrywa się na Hawajach, miał premierę w lipcu 2021. Otrzymał 20 nominacji do Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji nominowanych tego roku. Drugi sezon udostępniony premierowo w grudniu 2022 przeniósł widzów na Sycylię. Produkcja zebrała 23 nominacje do nagród Emmy i zwyciężyła w 5 kategoriach.

Kto stoi za trzecim sezonem?

Pomysłodawcą serialu, jego scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym pozostaje niezmiennie Mike White. Wśród producentów wykonawczych są także David Bernad i Mark Kamine.

Główne role w serialu grają Leslie Bibb (Kate), Carrie Coon (Laurie), Michelle Monaghan (Jaclyn) - jako trzy przyjaciółki, które wybierają się we wspólną podróż po dłuższej rozłące; Walton Goggins jako Rick Hatchett – dominujący, odznaczający się poczuciem wyższości mężczyzna podróżujący ze swoją partnerką Chelseą; Jason Isaacs jako Timothy Ratliff - bogaty biznesmen na wakacjach, podczas których towarzyszą mu żona i trójka dzieci; Parker Posey jako Victoria Ratlif - żona Timothy'ego; Sarah Catherine Hook jako Piper Ratfliff – studentka ostatniego roku religioznawstwa, córka Timothy'ego i Victorii; Sam Nivola jako Lochlan Ratfliff – uczeń ostatniej klasy liceum, syn Timothy'ego i Victorii; Patrick Schwarzenegger jako Saxon Ratfliff – najstarszy syn Timothy'ego i Victorii, pracuje w firmie ojca; Aimee Lou Wood jako Chelsea – wolny duch, podróżuje ze swoim chłopakiem Rickiem; Lalisa Manobal jako Mook – jedna z mentorek zdrowia w Białym Lotosie; Lek Patravadi jako Sritala – jeden z właścicieli Białego Lotosu, wizjoner stojący za programem wellness dostępnym w kurortach; Tayme Thapthimthong jako Gaitok – ochroniarz w Białym Lotosie; Natasha Rothwell jako Belinda – kierowniczka spa w Białym Lotosie na Hawajach.

Ponadto w obsadzie znaleźli się Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly i Shalini Peiris.