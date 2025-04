"Dziewczyna z igłą" już 11 kwietnia, czyli niespełna trzy miesiące po premierze kinowej – co jest niezwykle rzadkie w przypadku tak głośnych obrazów – trafi odpłatnie do serwisów TVP VOD, Polsat Box Go, Player, E-kino pod Baranami oraz Mojeekino.pl.

11 Orłów dla "Dziewczyny z igłą"

W marcu na uroczystej gali rozdano tegoroczne Orły – Polskie Nagrody Filmowe. W aż 11 kategoriach triumfowała "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna, która zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu roku. To wielki sukces filmu nominowanego do Oscara w kategorii międzynarodowej, w której musiał uznać wyższość brazylijskiego dramatu "I'm Still Here".

Reklama

To był prawdziwy i mimo wszystko dość niespodziewany triumf "Dziewczyny z igłą", która zostawiła w tyle inną polską koprodukcję – faworyzowaną "Strefę interesów", nagrodzoną wyłącznie za najlepszy dźwięk.

"Dziewczyna z igłą" zdobyła w sumie 11 nagród na 13 nominacji, w tym tę najważniejszą dla najlepszego filmu roku, którą odebrał producent Mariusz Włodarski.

Reklama

O czym opowiada "Dziewczyna z igłą"?

Główną bohaterką historii inspirowanej prawdziwymi wydarzaniami jest Karoline, młoda pracownica fabryki stara się przetrwać w Kopenhadze tuż po pierwszej wojnie światowej. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje pozostawiona sama sobie. Wtedy poznaje Dagmar – charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej, pomagającej matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Nie mając żadnej alternatywy, Karoline podejmuje u Dagmar pracę jako mamka. Kobiety nawiązują niċ porozumienia, jednak świat Karoline rozpada się na kawałki, gdy odkrywa szokująca prawdę o swojej mocodawczyni.

Kto stoi za "Dziewczyną z igłą"?

Film wyreżyserował szwedzko-polski twórca Magnus van Horn ("Sweat"), który również napisał scenariusz wespół z Line Langebek Knudsen.

W polsko-duńskiej koprodukcji główną rolę Karoline zagrała Vic Carmen Sonne ("Zimowi bracia", "Godland", "Wakacje"), zaś w Dagmar wcieliła się Trine Dyrholm ("Przesłuchanie", "Królowa Kier", "Komuna").