Premierowe odcinki siódmego sezonu serialu "Hudson i Rex" będą emitowane od 7 kwietnia w kryminalnym paśmie popołudniowym w Stopklatce, od poniedziałku do piątku o godz. 19:00.

Wielki kryminalny hit

"Hudson i Rex" to jeden z najchętniej oglądanych seriali kryminalnych ostatnich lat. Produkcja koncentruje się na pracy detektywa Charliego Hudsona (John Reardon) i jego niezwykłego policyjnego partnera – owczarka niemieckiego Rexa (Diesel vom Burgimwald), który nie tylko pomaga w śledztwach, ale często ratuje swojego ludzkiego towarzysza z opresji.

"W siódmym sezonie duet ponownie stanie przed skomplikowanymi zagadkami kryminalnymi, które będą wymagać sprytu, determinacji i doskonałego węchu Rexa" – czytamy w informacji prasowej.

Hołd dla gwiazdy serialu

Siódmy sezon "Hudson i Rex" jest wyjątkowy. To pierwsza odsłona serii po odejściu Diesla vom Burgimwalda – owczarka niemieckiego, który wcielał się w rolę Rexa od samego początku produkcji. Pies zmarł po walce z chorobą w sierpniu 2024 roku (trzeci odcinek jest jego ostatnim), co było ogromną stratą zarówno dla ekipy, jak i fanów serialu na całym świecie.

Historia Diesla jest równie niezwykła jak fabuła serialu. Jego trenerka i opiekunka (oraz producentka serialu) Sherri Davis po raz pierwszy zobaczyła go w 2017 roku u renomowanego hodowcy owczarków niemieckich. Diesel nie miał łatwego startu – został zwrócony przez pierwszego właściciela jako "trudny przypadek".

Zapytałam hodowcę: "Co to za pies ukrywa się tam na końcu korytarza?". A on odpowiedział: "Och, to Dodo. Został nam zwrócony, to pies z problemami" – wspominała Davis w rozmowie z magazynem "People". Ale było w nim coś wyjątkowego. Wzięłam go do domu tego samego dnia.

Kilka miesięcy później Diesel znalazł swoje prawdziwe powołanie (oraz pasujące do niego nowe imię). Pod opieką Davis, która od 30 lat zajmuje się szkoleniem i rehabilitacją zwierząt, stał się gwiazdą telewizji. Jego talent, charyzma i doskonałe umiejętności aktorskie sprawiły, że widzowie pokochali jego postać, a on sam stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych psich aktorów na świecie.

Po jego śmierci rolę Rexa przejęły dwa młodsze psy z rodziny Diesla, Dillon i Dante, które kontynuują dziedzictwo swojego poprzednika.

Kryminał na poprawę nastroju

"Hudson i Rex" często określany jest jako "kryminał poprawiający nastrój" (ang. feel-good crime) oraz „serial na poprawę humoru" (ang. comfort show). To produkcja, która łączy w sobie emocjonujące śledztwa z pozytywnym przekazem, sprawiając, że widzowie chętnie wracają do kolejnych odcinków. "Hudson i Rex" to – zdaniem Stopklatki – "idealne połączenie kryminalnych zagadek z ciepłem i humorem, co czyni go wyjątkowym w swoim gatunku".

"Hudson i Rex" a "Komisarz Rex"

Produkcja jest realizowana w malowniczym mieście St. John's w Nowej Fundlandii i od lat przyciąga widzów wciągającymi zagadkami kryminalnymi, wartką akcją oraz unikalną relacją między głównymi bohaterami. Kanadyjski serial czerpie inspirację z kultowej austriacko-niemieckiej produkcji "Komisarz Rex", nadając jej nowoczesny, dynamiczny charakter.

Co ciekawe, "Hudson i Rex" zbiera jeszcze lepsze oceny niż jego słynny poprzednik. Na portalu iMDB skupiającym społeczność miłośników kina i telewizji, kanadyjski remake ma średnią ocen 7.4, podczas gdy "Komisarz Rex" może się pochwalić wynikiem 7.2. To rzadko spotykane, bowiem statystyczni fani bardzo niechętnie przekonują się do nowych wersji swoich ukochanych produkcji

Oba seriale – zarówno "Komisarz Rex", jak i "Hudson i Rex" – prezentowane są w kryminalnym paśmie Stopklatki, od poniedziałku do piątku, w godz. 18:00-20.00.

Wszystkie sezony w streamingu

Wszystkie dotychczasowe sezony serialu "Hudson i Rex" są również dostępne w serwisie FilmBox+.