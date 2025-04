"Minecraft: Film" wszedł do kin na świecie i w Polsce tego samego dnia, 4 kwietnia 2025.

300 milionów na świecie

Owszem, eksperci prognozowali, że ekranizacja kultowej gry, znanej globalnie, będzie przebojem – i zarobi w pierwszy weekend w USA około 50 milionów dolarów. Okazało się jednak, że film zgarnął tyle za Oceanem tylko w piątek! W sumie w Stanach od razu zwrócił swój 150-milionowy budżet, zarabiając 157 milionów dolarów. Globalne wpływy wyniosły natomiast 300 milionów dolarów.

Tym samym "Minecraft: Film" okazał się pierwszym filmem 2025 roku, który w USA przekroczył próg 100 milionów dolarów. Wcześniej liczono, że dokona tego już w lutym "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" Marvela, jednak ten film w weekend otwarcia zgarnął "tylko" 88,8 mln dolarów.

Blisko milion widzów w Polsce

Co więcej, adaptacja "Minecrafta" doskonale się sprzedaje także nad Wisłą. Do kin ruszył blisko milion Polaków, konkretnie 978 319, bijąc tym samym rekord otwarcia po 1989 roku, należący do tej pory do "Kleru" Wojciecha Smarzowskiego (935 tys. widzów).

A wszystko to – tu akurat zgodnie z przewidywaniami – przy słabych recenzjach krytyków (48 proc. na RottenTomatoes, 5.0 na Filmwebie), ale za to entuzjazmie widzów (odpowiednio: 87 proc. i 6.3).

Adaptacja gry wszech czasów

"Minecraft: Film" to pierwsza wielkoekranowa aktorska adaptacja "Minecrafta", najlepiej sprzedającej się gry wszech czasów, z Jasonem Momoą ("Aquaman") i Jackiem Blackiem ("Holiday") w rolach głównych.

W filmie występują także Emma Myers ("Wednesday"), nominowana do Oscara Danielle Brooks ("Kolor purpury"), Sebastian Hansen ("Tylko sprawiedliwość") i Jennifer Coolidge ("Biały Lotos").

O czym opowiada film?

W świecie Minecrafta kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania. Czworo nieudaczników – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) i Dawn (Brooks) – zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Żeby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę w z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Steve'em (Black). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.

Kto stoi za filmem?

Nominowany do Oscara Jared Hess ("Napoleon Dynamite", "Nacho Libre") wyreżyserował film na podstawie scenariusza Chrisa Bowmana, Hubbela Palmera, Neila Widenera, Gavina Jamesa i Chrisa Galletty oraz pomysłu Allison Schroeder, Chrisa Bowmana i Hubbela Palmera. Producentami są Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Ólafsson i Vu Bui, a Todd Hallowell, Jay Ashenfelter, Kayleen Walters, Brian Mendoza i Jon Spaihts są producentami wykonawczymi.

W ekipie reżysera znaleźli się między innymi nominowany do BAFTY operator Enrique Chediak ("127 godzin", "Transformers: Przebudzenie bestii"), nagrodzony Oscarem scenograf Grant Major ("Władca Pierścieni: Powrót króla", "Meg"), montażysta James Thomas ("Pokémon: Detektyw Pikachu", cykl "Borat"), nagrodzony Oscarem kierownik ds. efektów wizualnych Dan Lemmon ("Księga dżungli", "Batman") i projektantka kostiumów Amanda Neale ("Meg", "Co robimy w ukryciu"). Za casting odpowiada Rachel Tenner. Kierownikami muzycznymi są Gabe Hilfer i Karyn Rachtman, a autorem muzyki jest Mark Mothersbaugh ("Thor: Ragnarok", seria "LEGO").