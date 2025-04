Film "Nie jesteś sama" debiutuje dziś, 8 kwietnia, nieprzypadkowo w rocznicę pierwszej rozprawy Justyny Wydrzyńskiej, na kanale Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym w serwisie Prime Video w ramach usługi Prime Video Channels.

Solidarność jajników

Temat aborcji nie przestaje budzić w Polsce – jak zresztą wszędzie na świecie – licznych kontrowersji. Natalia, Karolina, Justyna i Kinga od lat walczą o prawo do bezpiecznej aborcji w Polsce i pomagają kobietom w potrzebie. To dla nich istotna część życia, a nie zwykła debata polityczna. Jak same przyznają – siłą napędową jest tu siostrzeństwo. Aktywizm tak wszedł im w krew, że każdego dnia poświęcają dla sprawy życie osobiste, zdrowie psychiczne, a czasem nawet... wolność.

"W świetle wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach, temat stał się niezwykle ważny, a projekt zyskał ogromne poparcie społeczeństwa. Bezpieczeństwo aktywistek, które stały się oficjalnym wrogiem państwa, jest zagrożone. Działalność w ramach niewielkiej grupy pomocowej przerodziła się w niebezpieczną walkę z systemem" – czytamy w informacji prasowej.

Walka z systemem

"Gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że możliwość przerwania ciąży w przypadku poważnych wad płodu jest sprzeczna z konstytucją, wszystko się zmieniło. Natalia z ADT postanowiła zamieścić na portalu społecznościowym post z numerem telefonu Aborcji Bez Granic i deklaracją pomocy. Publikacja zyskała ogromny zasięg, a telefon stale dzwoni. Jednak gdy policja przejęła sprzęt elektroniczny z domu jednej z członkiń ADT, rozpoczęła się prawdziwa batalia z prawem. W trakcie spotkania aktywistów aborcyjnych doszło do poważnego rozłamu w zespole. To fatalny czas. Sytuację pogarszają również zarzuty postawione jednej z działaczek – Justynie. 14 marca 2023 roku zapadł wyrok skazujący ją na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na pracach społecznych za dostarczenie ciężarnej kobiecie tabletek aborcyjnych" – przekazuje dystrybutor.

"Nie jesteś sama"

Mimo skrajnego zmęczenia aktywistki z grupy Aborcyjny Dream Team nadal pomagają Polkom w trudnych sytuacjach. Film "Nie jesteś sama" prezentuje codzienność, problemy, z którymi muszą się mierzyć bohaterki, i skomplikowaną sprawę sądową oskarżonej Justyny. Członkinie zespołu są zdeterminowane, by nadal udzielać humanitarnej pomocy, jaką jest aborcja w trudnych sytuacjach. Każdy przypadek to oddzielna historia, dramat kobiety, która nie ma legalnej możliwości poradzenia sobie w tej sytuacji. "Aktywistki pokazują swoją niezłomność, odwagę i walkę mimo ciągłych przeciwności losu. Jednak ich działalność jest nie na rękę władzom państwa, które nieustannie próbują uniemożliwić grupie dalsze działanie" – czytamy.

Reżyserką filmu dokumentalnego "Nie jesteś sama" jest Karolina Lucyna Domagalska.

Opinie o filmie

Film został ciepło przyjęty przez polskie krytyczki. Większość ocen oscyluje w granicach 6-7/10. "Przyjacielskie przypomnienie, że kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. Justyno, Kingo, Natalio – dobrze, że jesteście" – pisze Ewelina Leszczyńska na Filmwebie.