Serial "Dojrzewanie" miał swoją premierę na Netflixie 13 marca 2025 roku. Od momentu pojawienia się na platformie bije rekordy oglądalności. Jest wciąż numerem jeden wśród serialowych produkcji Netflix dostępnych zarówno w Polsce, jak i na świecie.

O czym jest serial "Dojrzewanie"?

"Dojrzewanie" jest oceniane bardzo dobrze zarówno przez krytyków, jak też widzów. Serial ten opowiada historię 13-letniego chłopca, który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo swojej koleżanki z klasy. Historia rozpoczyna się od rozmowy dwóch osób w samochodzie.

Okazuje się, że to dwójka policjantów, którzy wraz z oddziałem brytyjskiej policji wchodzą do domu rodziców chłopca. To on jest podejrzany o dokonanie zbrodni. W każdym z czterech odcinków miniserialu "Dojrzewanie" widz obserwuje kolejne etapy śledztwa i związane z nim osoby.

Kto gra w serialu "Dojrzewanie"?

W postać głównego bohatera Jamiego Millera wciela się w serialu "Dojrzewanie" Owen Cooper. Ojca Jamie'ego, który jest opiekunem Jamiego gra Stephen Graham. Ashley Walters gra inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty w postać Briony Ariston, psycholożki klinicznej.

Stephen Graham nie tylko wciela się w postać ojca Jamiego, ale wraz z Jackiem Thornem stworzył serial "Dojrzewanie". Produkcję tę wyreżyserował Philip Barantini a zdjęcia zrealizował Matthew Lewis. Założeniem twórców było pokazanie jak skomplikowane jest dojrzewanie i jak społeczne i psychologiczne czynniki mogą wpływać na młodych ludzi. Każdy odcinek kręcony jest na jednym ujęciu, co było nie lada wyzwaniem zarówno dla realizatorów, jak i aktorów.

Serial "Dojrzewanie". Będzie 2. sezon?

Widzowie coraz częściej zadają w sieci pytanie czy serial "Dojrzewanie" doczeka się drugiego sezonu. Produkcja zrealizowana jest w formie zamkniętej historii, ale przy tak ogromnym sukcesie Netflix z pewnością zastanawia się nad kontynuacją.

Producenci uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili, że takie rozmowy miały miejsce. Możliwe, zobaczymy, jakie będą wyniki. Ale tak, istnieje możliwość opowiedzenia nowej historii – mówił przed premierą Stephen Graham w rozmowie z serwisem Variety.

O czym byłby 2. sezon "Dojrzewania"?

Producentka Hannah Walters powiedziała, że na pewno nie powstanie prequel "Dojrzewania". Ale ten format – jedno ujęcie, spojrzenie na ludzką naturę - daje ogromne możliwości. Wszystko wygląda dobrze, wszyscy są zadowoleni - stwierdza. Wynika z tego, że kolejny sezon "Dojrzewania" opowiadałby, gdyby powstał, zupełnie inną historię.