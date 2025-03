TVP co jakiś czas wraca do filmów i seriali, które były bardzo popularne w czasach PRL. Wielbiciele kina lat 70. XX w. z pewnością ucieszą się z emisji uwielbianej wówczas przez Polaków komedii zatytułowanej "Motylem jestem, czyli romans 40-latka". To był wówczas prawdziwy hit. Kiedy i gdzie emisja będzie można go obejrzeć?

Ten serial był hitem PRL. Kontynuacją był film

Po sukcesie serialu "Czterdziestolatek", który powstał w 1975 roku, przyszedł czas na film pełnometrażowy. Przypomnijmy, że w postać inżyniera Stefana Karwowskiego zarówno w serialu, jak i tej uwielbianej przez Polaków produkcji fabularnej, wcielał się Andrzej Kopiczyński.

Film "Motylem jestem, czyli romans 40-latka" był niejako kontynuacją losów rodziny bohatera serialu. Twórcami serii byli Jerzy Gruza i Krzysztof Teodor Toeplitz. Film powstał rok po sukcesie serialu "Czterdziestolatek". Scenariusz również stworzyli Jerzy Gruza i Krzysztof Teodor Toeplitz. Film trafił na ekrany kin i cieszył się ogromną popularnością.

W tym hicie czasów PRL zagrała gwiazda polskiej estrady

W produkcji trwającej 88 minut, oprócz wspomnianego Andrzeja Kopiczyńskiego grali także Irena Kwiatkowska (Kobieta Pracująca), Anna Seniuk (Magda Karwowska), Roman Kłosowski (Roman Maliniak) oraz Janusz Kłosiński (Wincenty Wardowski). W filmie "Motylem jestem, czyli romans 40-latka" pojawiła się również wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej tamtych lat.

To Irena Jarocka. Piosenkarka wcieliła się w piosenkarkę Irenę Orską, w której zakochuje się inżynier Karwowski. Jej hit "Motylem jestem" nie tylko pojawił się w tytule filmu, ale był też muzycznym motywem przewodnim fabuły.

Gdzie i kiedy obejrzeć hit PRL, czyli "Motylem jestem, czyli romans 40-latka"?

Film "Motylem jestem, czyli romans 40-latka", który nie tylko w latach 70. PRL, ale i dziś jest jedną z tych produkcji, do których widzowie uwielbiają wracać, będzie można zobaczyć w TVP1. Zostanie wyemitowany 28 marca (piątek) o godz. 22:05. Jego emisja zakończy się o 23:45. Film ten, którego reżyserem jest Jerzy Gruza, można również oglądać na TVP VOD.