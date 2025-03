Ośmioodcinkowy serial kryminalny "Złodziej dragów" ("Dope Thief") zadebiutował na Apple TV+ z pierwszymi dwoma odcinkami14 marca 2025 roku, zaś 28 marca pojawił się odcinek czwarty; kolejne będą emitowane w każdy piątek do 25 kwietnia.

Kto stoi za serialem?

Producentem wykonawczym oraz reżyserem pierwszego odcinka "Złodzieja dragów" jest nominowany do Oscara Ridley Scott ("Obcy – 8. pasażer Nostromo", "Łowca androidów", "Gladiator"), który w ostatnich dekadach pracował tylko przy jednym serialu, stając w 2020 roku za kamerą dwóch odcinków hitu Netflixa "Wychowany przez wilki". Mało kto jednak pamięta, że legendarny twórca zaczynał swoją karierę właśnie od kręcenia seriali kryminalnych, takich jak "The Informer" czy "The Troubleshooters", jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia.

Reklama

Serial "Złodziej dragów" został stworzony i wyprodukowany przez nominowanego do Oscara Petera Craiga, który współpracował ze Scottem przy "Gladiatorze II" oraz napisał scenariusze takich kinowych hitów, jak "Miasto złodziei", "Batman", "Bad Boys For Life" czy "Top Gun: Maverick".

Reklama

W serialu w rolach głównych występują nominowany do Oscara, nagród Emmy i Tony Brian Tyree Henry ("Atlanta", "Most", "Gdyby ulica Beale umiała mówić"), który jest również producentem wykonawczym, oraz Wagner Moura, najbardziej znany jako Pablo Escobar z megahitu Netflixa "Narcos", a ostatnio zbierający świetne noty za udział w kinowym thrillerze "Civil War".

W obsadzie znaleźli się także Marin Ireland ("Aż do piekła", "Homeland", "Konflikt"), Kate Mulgrew ("Star Trek: Voyager", "Orange is the New Black", "Pierwsza dama"), Nesta Cooper ("See", "Podróżnicy", "Błogość"), Amir Arison ("Czarna lista", "Zepsuta krew", "Ramy"), Dustin Nguyen ("Wojownik", "Plotka", "Człowiek o żelaznych pięściach 2") oraz zdobywca Złotego Globu Ving Rhames ("Pulp Fiction", "Mission: Impossible", "Ciemna strona miasta").

O czym jest serial?

Oparty na bestsellerowej powieści kryminalnej Dennisa Tafoyi o tym samym tytule serial opowiada o wieloletnich przyjaciołach i przestępcach z Filadelfii, którzy podszywają się pod agentów DEA, aby obrabować dom na wsi. Robią to tylko po to, aby ich drobny przekręt stał się przedsięwzięciem na śmierć i życie, ale nieświadomie ujawniają i rozszyfrowują największy ukryty korytarz narkotykowy na wschodnim wybrzeżu.

Murowany hit

Pierwszy zwiastun w ciągu kilku godzin przyciągnął ponad milion widzów, a w sumie zanotował 4 miliony wyświetleń. Komentarze były entuzjastyczne – większość osób spodziewało się serialowego hitu.

I tak też się stało. "Złodziej dragów" od premiery utrzymuje się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych seriali Apple TV+ w Polsce i na świecie.

Serial zbiera też od progu świetne recenzje – na portalu RottenTomatoes pozytywnie ocenia go 85 proc. krytyków. Recenzenci szczególnie chwalą znakomite role Briana Tyree Henry'ego i Wagnera Moury.

"Henry i Moura być może zaniżają swoją poprzeczkę aktorską pod wtórną fabułę serialu, ale bynajmniej nie przeszkadza im to w uczynieniu tego thrillera fascynującym doznaniem" – wyrokują krytycy na RT.