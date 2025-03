Horror "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" ma pojawić się w amerykańskich kinach 16 maja 2025 roku, czyli na 25. rocznicę premiery oryginalnego filmu.

660 milionów wpływów

Oryginalny tytuł szóstej odsłony cyklu to "Final Destination: Bloodlines". Film jest następcą części piątej sprzed 14 lat, która sprzedała się równie dobrze, co wcześniejsze odsłony. W sumie seria przyniosła dochody z kin przekraczające 660 milionów dolarów. Nie do końca pozostaje zatem jasne, dlaczego na tak długo zrezygnowano z tak dochodowej serii.

Za kamerą "szóstki" stanęli Zach Lipovsky i Adam B. Stein, duet znany z thrillera SF "Odmieńcy".

W obsadzie znaleźli się Brec Bassinger ("Stargirl"), Teo Briones ("Chucky"), Kaitlyn Santa Juana ("Gra w przyjaźń"), Richard Harmon ("The 100"), Anna Lore ("Rycerze Gotham") i Owen Patrick Joyner ("Julie and the Phantoms").

Na czym polega fenomen serii?

"Oszukać przeznaczenie" to amerykańska seria horrorów obejmująca do tej pory pięć filmów, dwa komiksy i dziewięć powieści. Bohaterowie dosłownie ścigają się ze śmiercią, która planuje ich wykończyć w jak najbardziej niespodziewany i efektowny sposób – oczywiście ku uciesze miłośników grozy.

Ostatnia rola legendy

Pierwszy zwiastun horroru "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" pojawił się przed miesiącem. Teraz poznaliśmy drugi zwiastun, w którym po raz pierwszy pojawia się Tony Todd.

O udziale ikony gatunku w najnowszej części "Oszukać przeznaczenia" plotkowano od jakiegoś czasu, ale dotąd nikt tego nie potwierdził. Teraz jest już jasne, że nadchodzący film będzie ostatnim, w którym fani grozy będą mogli oglądać swojego idola, zmarłego w listopadzie ubiegłego roku w wieku 69 lat.

Tony Todd zapisał się na zawsze w historii kina rolą demonicznego Candymana, ale filmografia aktora liczy blisko 250 tytułów, w tym pięć z sześciu części cyklu "Oszukać przeznaczenie".