"Teściowie" to jedna z najbardziej ulubionych komedii Polaków, która powstała w ciągu ostatnich lat. W kinach swoją premierę miała w 2021 roku i od razu zyskała miano polskiej komedii roku. Dwa lata później nakręcono sequel i to właśnie on pojawi się w niedzielę wieczorem w TVN. O której będzie można zobaczyć film "Teściowie" w TVN?