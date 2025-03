Pierwszy odcinek serialu "Ludwig" będzie można obejrzeć w BBC First w czwartek 20 marca o godz. 21:00. Premiery kolejnych odcinków odbędą się co tydzień, w kolejne czwartki o tej samej porze. Każdy odcinek będzie również dostępny na platformie BBC Player godzinę po premierowej emisji w BBC First.

O czym jest serial?

W serialu samotna i spokojna egzystencja błyskotliwego twórcy krzyżówek (David Mitchell) zostaje dramatycznie zakłócona nagłym zniknięciem brata bliźniaka – detektywa Jamesa Taylora. Zachęcony przez swoją szwagierkę (w tej roli Anna Maxwell Martin) John niechętnie przyjmuje tożsamość zaginionego, inspektora wydziału detektywistycznego w Cambridge, by znaleźć wskazówki co do jego obecnego miejsca pobytu.

John "Ludwig" Taylor podszywa się pod swojego brata i jako James dołącza do zespołu śledczych pracujących nad rozwiązaniem tajemnic lokalnych zbrodni. Czy uda mu się nie zdradzić swojej tożsamości, zaaklimatyzować się w zespole i rozwiązać zagadkę zniknięcia brata?

Świat pod wrażeniem

Produkcja zrobiła furorę na świecie. Brytyjskie media chwalą ją m.in. za świetnie zbudowaną i zagraną postać głównego bohatera – jak pisze Lucy Mangan z "Guardiana": "Mitchell jest w tej roli jak zwykle świetny – został do niej stworzony". "Radio Times" z kolei zauważa, że serial jest "wciągający i można go oglądać bez końca", a "The Telegraph" nazywa "Ludwiga" "komediowym triumfem".

Z kolei australijski "The Age" pisze o "powiewie świeżości". Na portalu RottenTomatoes "Ludwig" uzyskał 92 proc. pozytywnych ocen od krytyków i 94 proc. od widzów.