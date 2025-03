Serial "Projekt UFO" pojawi się 16 kwietnia 2025 roku na platformie Netflix.

Kto stoi za serialem?

Scenariusz napisał Kasper Bajon ("Wielka woda", "Rojst", "Lokatorki", "Via Carpatia"). Producentką wykonawczą jest Anna Kępińska ("Wielka woda", "Over the Limit", "Pakt", "Bez tajemnic").

Reklama

Główne role grają Piotr Adamczyk ("Lejdis", "Czas honoru", "Przepis na życie") jako Jan Polgar, Maja Ostaszewska ("Jack Strong", "Przepis na życie", "Zielona granica") jako Wera Wierusz, Mateusz Kościukiewicz ("Wzgórze psów", "Wszystko, co kocham", "Twarz") jako Zbigniew Sokolik oraz Julia Kijowska ("Miłość", "Jutro mnie tu nie będzie", "Truskawkowe dni") jako Julia Borewicz i Marianna Zydek ("Simona Kossak", "Figurant", "Kamerdyner") jako Lenta.

W pozostałych rolach pojawiają się Adam Woronowicz, Stanisław Pąk, Janusz Chabior, Piotr Borowski, Daria Kalinchuk, Rafał Zawierucha, Piotr Cyrwus, Dobromir Dymecki, a także Juliusz Krzysztof Warunek, Jan Jankowski, Bartosz Żukowski, Grzegorz Wojdon, Roman Bugaj, Jakub Kamieński, Borys Otawa, Adrianna Lisowska, Ewelina Starejki, Andrzej Franczyk, Diana Zamojska, Adam Hutyra i Jacek Grondowy.

Reklama

Za zdjęcia odpowiada Jakub Kijowski, za scenografię – Anna Marzęda i Mela Melak, za charakteryzację – Daria Siejak, za kostiumy – Magda Bem-Jankowska, za montaż – Leszek Starzyński, a za dźwięk –Jerzy Murawski, Kacper Habisiak i Marcin Lenarczyk.

Muzykę skomponował Piotr "Emade" Waglewski, zaś za reżyserię obsady odpowiada Nadia Lebik.

O czym jest serial?

Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach (to nie błąd – Netflix specjalnie nie używa nazwy Truskolasy, aby uniknąć ewentualnych zarzutów od osób zaangażowanych w sprawę) na Warmii, szereg powiązanych ze sobą osób próbuje ustalić pochodzenie obcych istot, odkrywając w międzyczasie prawdę o sobie samych i otaczającej ich rzeczywistości.

"Projekt UFO", to według Netflixa "inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o trzech mężczyznach, którzy uwierzyli w niemożliwe, oraz o trzech kobietach, które uwierzyły w siebie. Przede wszystkim jest to historia polskiego Roswell – o zdarzeniu, które każdemu było do czegoś potrzebne".

W peerelowskiej Polsce początku lat 80. XX wieku, w czasach niepewności, strajków i pustych półek sklepowych, w małym miasteczku na Warmii, w trakcie zebrania stowarzyszenia Gaja, Zbigniew Sokolik (Mateusz Kościukiewicz) wygłasza pionierski referat o niezidentyfikowanych obiektach... podwodnych, czyli NOP-ach. Jest to rewelacja, o której nikt wcześniej nie słyszał, a wśród słuchaczy znajduje się zmierzchająca gwiazda telewizji i prowadzący program "Bliskie Spotkania" – Jan Polgar (Piotr Adamczyk). W intelektualnej walce o rację, wykorzystując niewinnego pszczelarza z Truskasów – Jana Kunika (Stanisław Pąk), który spotkał na łące dziwne kosmiczne istoty, obaj zostają uwikłani w niebezpieczną grę o władzę, którą toczy mistrz gabinetowych intryg – Henryk Wierusz (Adam Woronowicz). Podczas gdy Sokolik i Polgar pogrążają się w sporze, trzy niezwyczajne kobiety idą po swoje. Julia Borewicz (Julia Kijowska), niedowidząca milicjantka z Warmii i matka kilkunastoletniej Sary, postrzega lądowanie zielonych ludków jako swoją jedyną szansę na awans. Gwiazda telewizyjna, Wera Wierusz (Maja Ostaszewska), widzi w nim okazję, aby być w centrum wydarzeń i fleszy. Natomiast Lenta (Marianna Zydek), żona Polgara, postanawia powrócić do korzeni i zawalczyć o niezależność.

Pierwszy taki serial

Jest to pierwszy taki serial pod wieloma względami – ze względu na tematykę, jakiej dotyka, ale również dlatego, że to pierwszy serial w reżyserii i autorstwa Kaspra Bajona, pełen humoru, nostalgicznych i popkulturowych nawiązań, poprzez metaforę przybyszy z kosmosu – jak i z wody – stanowi uniwersalne zwierciadło dla sporów filozoficznych i światopoglądowych, które ludzkość toczy od wieków.

"Projekt UFO" to według Netflixa "opowieść o wielkiej mistyfikacji, o kłamstwie, które staje się prawdą, ale też o sile dezinformacji, za którą ślepo podążamy. W końcu to pesymistyczna opowieść o ludziach, o tym, jak mało jesteśmy w stanie zrozumieć z otaczającego nas świata, o lękach, pragnieniach i ludzkiej samotności we wszechświecie".