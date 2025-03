Serial "Piekło kobiet" powstaje dla platformy Max.

O czym będzie serial?

"Piekło kobiet" zapowiadane jest jako dramat obyczajowy z wątkami kryminalnymi, który przeniesie widzów do Warszawy lat 30. ubiegłego wieku. Bohaterem serialu jest Emil Heckmann, ambitny student medycyny, odkrywa, że jego siostra zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. Ciąża była wynikiem gwałtu. Bohater podejrzewa, że tragedia może mieć związek z poznanym przez ogłoszenie w gazecie tajemniczym mężczyzną. Emil trafia do czasopisma matrymonialnego i obwinia redakcję za śmierć siostry. Redaktor naczelny Maksymilian Wróblewski nie poczuwa się do winy, zupełnie inaczej niż jego żona. Helena Wróblewska postanawia pomóc Emilowi i odnaleźć sprawcę.

"Piekło kobiet" opowiada o tym, "jak w świecie zdominowanym przez mężczyzn rozwija się kobieca przyjaźń i solidarność. To współczesna historia o wolności wyboru, wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptowaniu różnych poglądów" – czytamy w informacji prasowej.

"Zaskakująco aktualny" serial

Jesteśmy dumni ze współpracy z artystami i twórcami o światowej renomie. Ich talent, pasja i doświadczenie stanowią fundament, na którym budujemy nasze projekty. Dlatego współpraca z Ewą Puszczyńską, producentką między innymi oscarowej "Idy", to dla nas zaszczyt i gwarancja, że produkcje Max Original będą najwyższej jakości. Naszą wspólną przygodę zaczęliśmy od serialu kostiumowego i mimo że jego akcja dzieje się prawie 100 lat temu, jest on zaskakująco aktualny – mówi Bogumił Lipski, Dyrektor Działu Fabularnego TVN WBD.

Kto stoi za serialem?

Serial powstaje w Łodzi i Warszawie dla platformy Max we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek. Reżyseruje Anna Maliszewska ("Tata", "Infamia"), a autorem zdjęć jest Wojciech Zieliński.

Producentkami są Ewa Puszczyńska oraz Adrianna Przetacka (TVN WBD). Kierownikami produkcji są Małgorzata Bereźnicka oraz Tomasz Parnowski (TVN WBD). Scenografię stworzyła Jagna Janicka, a kostiumy zaprojektowała Małgorzata Fudala. Za charakteryzację odpowiadają Agnieszka Józefina Sasim i Tomasz Matraszek. Reżyserką obsady jest Magdalena Szwarcbart. Nazwiska gwiazd serialu jeszcze nie zostały ujawnione.