Thriller "Bez paniki" jest już dostępny w abonamencie w serwisach Prime Video i CANAL+ online.

O czym jest film?

Akcja rozpoczyna się na pokładzie samolotu linii Vista Airlines, lecącego z Los Angeles do Los Cabos. Wszystko idzie dobrze, aż do momentu, gdy maszyna zderza się z ptakami i spada do Pacyfiku. Pilotów i części pasażerów nie udaje się uratować, ale garstka ocalałych znajduje schronienie w niewielkiej kieszeni powietrznej w tylnej części kadłuba. Problem w tym, że samolot nie unosi się na powierzchni, tylko tonie, osiadając na dnie oceanu. Tlen szybko się kończy, a każda próba wydostania się na zewnątrz wiąże się z ryzykiem spotkania z rekinami, które krążą wokół wraku.

Kto stoi za filmem?

"Bez paniki" wyreżyserował Claudio Fäh ("Saga Wikingów", "Wilder", "Snajper: Ostatni strzał") według scenariusza napisanego przez debiutanta w tym fachu – Andy'ego Maysona.

W filmie występują Sophie McIntosh ("Nowy wspaniały świat", "Ostatnie tango w Halifaksie", "Siostry na zabój"), Colm Meaney ("Star Trek: Stacja kosmiczna", "Liberator", "Przekładaniec"), Will Attenborough ("Dunkierka", "Kłamstwo", "Utopia"), Phyllis Logan ("Sekrety i kłamstwa", "Innym razem, w innym miejscu", "Downtown Abbey") oraz Grace Nettle ("Wojna światów").

Mieszane recenzje

Film zebrał mieszane recenzje – na portalu RottenTomatoes pozytywnych jest tylko 44 proc. – niemniej krytycy zgodnie podkreślają, że nie jest to też żadna porażka, jak na film rozrywkowy klasy B.

"Większość występów jest dobra, efekty wizualne są zaskakująco przyzwoite, a całe doświadczenie trwa tylko nieco ponad półtorej godziny, co jest coraz rzadsze w dzisiejszych czasach" – pisał Sebastian Zavala Kahn z "Me gusta el cine".

"Z tandetnymi dialogami i przewidywalnymi momentami filmowi daleko do wielkiej sztuki, ale z własnymi schematami czuje się niczym starzy przyjaciele, a do tego dostarcza klaustrofobicznego napięcia i wciągającej akcji" – spostrzegał Dave Golder z Radio Times.