"Ferrari" Michaela Manna to jedna z najbardziej dotkliwych porażek kinowych ostatnich lat. Film słynnego reżyseria i z plejadą gwiazd w obsadzie kosztował 110 milionów dolarów, a na całym świecie zarobił jedynie 43 miliony. Do tego zebrał umiarkowane recenzje, szczególnie w Polsce. Jednak w streamingu radzi sobie nad wyraz dobrze i coraz częściej słychać głosy, że to jedno z tych dzieł, które zostanie docenione dopiero po latach.