Szokujący film "Przechwycone" w reżyserii Oksany Karpovych, obwołany mianem najgłośniejszego ukraińskiego dokumentu biegłego roku, trafił do polskich kin w regularnej dystrybucji. Obraz oparto na podsłuchanych rozmowach rosyjskich żołnierzy z rodzinami, przez co "twórcom udało się dotrzeć do istoty konfliktu".