Nicholas Galitzine jest heteroseksualny, jednak nie stroni od odważnych ról. Poza "Red, White & Royal Blue" aktora mogliśmy oglądać w serialu SkyShowtime "Mary i George", gdzie wcielał się w postać młodego kochanka króla. Dużą oglądalnością cieszyła się jednak także komedia romantyczna Amazon Prime Video "Na samą myśl o Tobie", gdzie Galitzine gra wokalistę boysbandu zakochanego w starszej kobiecie (Anne Hathaway).

Kim jest He-Man?

He-Man, najsilniejszy człowiek we wszechświecie, to fikcyjna postać powołana do życia jako zabawka firmy Mattel. W cywilu jest Adamem, księciem planety Eternia władającym magicznym mieczem. W He-Mana przeistacza się po wypowiedzeniu słynnych słów Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj! Zaprzysięgłym wrogiem He-Mana jest demoniczny Szkieletor – dziś znany z serii memów.

He-Man był już bohaterem kilku komiksów i seriali, a także filmu aktorskiego "Władcy Wszechświata" (1987) z gwiazdą kina akcji lat 80. Dolphem Lundgrenem w roli głównej.

Remake planowany był od wielu lat. Niedawno wydawało się, że powstanie dla Netflixa, jednak ostatecznie projekt przejął Amazon, który właśnie podzielił się pierwszym zdjęciem bohatera:

I mimo że pierwsze komentarze, dotyczące przede wszystkim obsadzenia Nicholas Galitzine'a w roli głównej, były – delikatnie rzecz ujmując – sceptyczne, tak teraz spora część fanów jest pod wrażeniem tego, co zobaczyli. Oczywiście to wciąż tylko rąbek tajemnicy, niemniej pozytywnych głosów, dających wiarę w nową wersję, wciąż przybywa.

Kto stoi za filmem?

Superprodukcję wyreżyseruje Travis Knight ("Bumblebee" ze świata "Transfomers") według scenariusza Chrisa Butlera ("ParaNorman", "Kubo i dwie struny").

W roli Szkieletora wystąpi Jared Leto ("Witaj w klubie", "Legion samobójców", "Morbius"), a w obsadzie znaleźli się również Morena Baccarin ("Deadpool", "Serenity", "Okazja na miłość") jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson ("Wikingowie: Walhalla", "Sukcesja", "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat") jako Fisto, Camila Mendes ("Riverdale", "Zróbmy zemstę", "Palm Springs") jako Teela, Alison Brie ("Glow", "Dawna ja", "Zawrót głowy") jako Wiedźma, Idris Elba ("Luther", "W powietrzu", "Thor: Ragnarok") jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson ("Ród Smoka", "Policjant", "Dodger") jako Żelaznoszczęki, Hafþór Júlíus Björnsson ("Wiking", "Gra o tron", "Kickboxer: Odwet") jako Goat Man, James Purefoy ("Rzym", "Hap i Leonard", "Altered Carbon") jako Król Randor, Charlotte Riley ("W samym sercu morza", "Na skraju jutra", "Londyn w ogniu") jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah ("Jeden gniewny człowiek", "Pszczelarz", "Supacell") jako Tri-Klops.

Przed premierą na platformie Amazon Prime Video film trafi do kin w USA 5 czerwca 2026 roku. Data ewentualnej polskiej premiery kinowej nie jest jeszcze znana.