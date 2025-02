To prawdziwa sensacja dla każdego kinomana. Kultowy thriller "Mulholland Drive" powraca na polskie ekrany po 24 latach. To kolejna inicjatywa firmy Reset, która odpowiada za kinową redystrybucję m.in. takich dzieł, jak francuskie "Amelia", "Nienawiść" oraz "Piękna złośnica", czy amerykańskie "Czas apokalipsy" i "Rozmowa". Kiedy niezwykły film Davida Lyncha ponownie zawita do polskich kin?