Serial "Detektywi" jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16:35 na antenie TVN.

Kim są bohaterowie serialu?

Zespół biura detektywistycznego Anny Potaczek i Macieja Dębosza niezmiennie udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Ten zgrany duet wraz z Katarzyną Kowalik, Jakubem Nowackim, Maksem Adamskim, Mają Korczyk, Oskarem Wilkowskim i nieodłączną Vegą mogą poszczycić się ogromną skutecznością w rozwiązywaniu spraw, co często nie byłoby też możliwe bez pomocy i współpracy z zaprzyjaźnionymi policjantami śledczymi.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

Po wielu perypetiach, Kasia i Roman zostali parą. Ich uczuciu kibicują przyjaciele i bliscy, ale policyjno-detektywistyczne love story może nie mieć pomyślnego zakończenia... Wymagająca i angażująca praca, pojawienie się w życiu komisarza Łabaja jego syna Kacpra, wątpliwości Kasi oraz inne przeszkody, które zakochani napotkają, mogą zburzyć ich szczęście. Czy miłość, która łączy tych dwoje, pokona przeciwności losu?

Do Kuby Nowackiego wróci sprawa sprzed lat, w którą zaangażowany był jeszcze jako policjant. Po odbyciu kary, z więzienia wyjdzie przestępca o pseudonimie "Cyklop". W przeszłości groził on Kubie śmiercią za to, że ten wsadził go do więzienia i miał romans z jego żoną… Miłość i namiętność z porachunkami gangsterskimi w tle zajmą głowę i serce Kuby na długi czas. Przewrót, jaki dokona się w tej historii, będzie zaskoczeniem dla wszystkich.

W pracę detektywa wpisane jest duże ryzyko, ale tym razem w niebezpieczeństwie znajdzie się cały zespół. Pojawi się tajemnicza osoba, która rozpocznie makabryczną grę z Anną Potaczek i wciągnie w nią pozostałych detektywów… Jaki będzie finał tej historii?