Co się wydarzy w nowych odcinkach?

Spokój i harmonia zagoszczą w związku Oli i Mariusza. Oboje już prawie zapomną o psychopatycznym Alanie. Ich życie po zaręczynach stanie się coraz lepiej zorganizowaną codziennością, którą zakłócą tylko powszednie drobne problemy. Między innymi staną przed wyzwaniem znalezienia opiekunki dla synka kobiety, Alka. Rozwiązaniem tego problemu okaże się Wiola – zatrudniona na pół etatu w kancelarii Zakościelnego studentka, która zgodzi się w podbramkowych sytuacjach zająć dzieckiem. Okaże się jednak, że Alan nie zniknął z radaru. Cały czas będzie bacznie obserwował życie Oli i Alka, czekając na odpowiedni moment. Kiedy ten nadejdzie, podstępem zdobędzie zaufanie Wioli. Początkowo obmyśli plan porwania synka, ale zmieni plany, kiedy uświadomi sobie, że nowa znajoma może być szansą na zemstę na Mariuszu i zniszczenie mu kariery. Pokusa będzie zbyt silna, żeby się jej oprzeć. Krok, po kroku zbliży się do celu. Czy go osiągnie?

Po burzliwych przejściach związek Igi i Jakuba nareszcie będzie miał szansę przerodzić się w stałą opartą na szczerości relację. A to z kolei zmusi Michała i Roberta do pogodzenia się z wyborem kobiety. Drugi poszuka pocieszenia w ramionach Anety, a Wierzbicki z kolei rzuci się w wir randek. Za namową Brygidy umówi się na randkę z niedoszłą klientką – Klaudią, która okaże się osobą niedowidzącą, ale przede wszystkim, uroczą i delikatną kobietą. Już po pierwszym spotkaniu Klaudia podbije serce Michała i obudzi w nim instynkt opiekuńczy. Jednak zachowanie nowej kobiety w życiu byłego męża wzbudzi podejrzenia Igi. Po scysji z Michałem, ale także zazdrosnym Jakubem policjantka odpuści, ale… swoją misję przekaże Brygidzie! Tymczasem Iga zacznie mieć większe problemy na głowie. Nad Jakubem zbiorą się ciemne chmury – Tamara i jej przeszłość nie dadzą o sobie zapomnieć. Kisiel i jego ludzie będą szantażować mężczyznę. Jakub początkowo chroniąc Igę, spróbuje rozwiązać problem samodzielnie. Niestety, sprawy wymkną się spod kontroli i przybiorą dramatyczny obrót!

Marek Bukowski i Paulina Holtz zagrają małżeństwo

Spokój w domu Agnieszki i Ryszarda zmąci szokująca wiadomość o nowym wyborze sercowym Malwiny. Okaże się, że dziewczyna od ponad roku spotyka się ze starszym od siebie Konradem (Marek Bukowski). Nie dość, że dojrzałym, to do tego jeszcze wciąż będącego mężem niejakiej Karoliny (Paulina Holtz). To wszystko sprawi, że partner córki nie zdobędzie sympatii Hebla, który natychmiast rozpocznie misję "odstraszania kandydata na zięcia" swoimi metodami. Ale tym razem to on się zdziwi…

Wiosną szokująca prawda zburzy świat Łucji. Po ostrej kłótni z matką ukochana Kamila odkryje, że Agierowa nigdy nie chciała ani jej, ani małżeństwa z jej ojcem! Prawdziwą miłością jej życia był tajemniczy Witold. Emocje sięgną zenitu, a dramatyczne wyznanie skończy się udarem seniorki. Początkowo kobieta odrzuci pomoc córki. Sytuacja się zmieni, gdy jednak złamie nogę i stanie się całkowicie zależna od Łucji! Kamil podejmie trudną decyzję – na czas rekonwalescencji zaprosi Agierową pod swój dach. Niestety, jej trudny charakter i nieustępliwość okażą się prawdziwym wyzwaniem dla wszystkich domowników, a dr Agier nieraz zaskoczy nie tylko Łucję i Kamila, ale też Ulę, dla której okaże się ogromnym wsparciem w trudnej sytuacji.

Już wkrótce nieoczekiwane zmiany wstrząsną barem na Wspólnej. U Ziębów pojawi się siostra Marii, Róża. Będzie załamana, bo Ricardo ją zostawił. Szybko wyjdzie na jaw gorzka prawda – kobieta ma guza mózgu, który co raz bardziej zaczyna wpływać na jej funkcjonowanie, problemy z pamięcią, powolną utratę kontaktu z rzeczywistością. Róża jednak nie zechce się zgodzić na operację ze względu na zbyt duże ryzyko. Marii trudno będzie pogodzić się z tym, że siostra poddaje się bez walki, co zaogni konflikt między nimi. W tym samym czasie Monika i Renata rozpoczną planowanie i szykowanie przyjęcia niespodzianki z okazji urodzin seniorki rodu. W dniu imprezy Maria dostanie najlepszy prezent – telefon od Ricarda, który poinformuje ją, że znalazł klinikę w Hiszpanii specjalizuje się w takich operacjach. Ziębowie staną przed życiowym dylematem. Siostrzana miłość i troska jednak zwycięży. Wkrótce najbliżsi pożegnają Marię i Różę na lotnisku…

Daniel Olbrychski w roli tajemniczego Juliusza

Wiosną Żanetę i Wojtka zaskoczy nagły przypływ gotówki – Kopciowa sprzeda rodzinne gospodarstwo. Wtedy potwierdzi się reguła, że duże pieniądze to duży kłopot. Szulcowie rozminą się w swoich pomysłach na zainwestowanie majątku. Wojtek zamarzy o większym mieszkaniu, ale ostrożna Żaneta zechce po prostu odłożyć gotówkę na lokacie. Mąż jednak nie odpuści i w tajemnicy spotka się z agentką nieruchomości, wierząc, że jeśli znajdzie właściwe mieszkanie, Żaneta zmieni zdanie. Podejrzane zachowanie męża przyjaciółki wzbudzi podejrzliwość Moniki Cieślik, która uzna, że Wojtek popełnił jej błąd i wdał się romans. Niebawem niespodziewanie na rodzinę Szulców spadnie jeszcze jedna druzgocąca wiadomość – o śmierci ojca Wojtka. Kiedy Szulc po powrocie do Warszawy z pogrzebu ma stłuczkę w trakcie jazdy z kursantem, nagle pojawi się tajemniczy Juliusz (Daniel Olbrychski), świadek wypadku, który wyciągnie Wojtka z tarapatów. Nowy znajomy przedstawi się jako brat jego zmarłego ojca, a mąż Żanety przypomni sobie, że widział go też podczas uroczystości pogrzebowej. Uzna, że Juliusz jest starszym panem, który latach zagranicznych wojaży szuka kontaktu z rodziną. Szulcowie z Ludwikiem na czele będą nim zachwyceni. Jedynie matka Wojtka słysząc imię Juliusz, wpadnie w popłoch…